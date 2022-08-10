DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

BIST En Aktif Hisseler18:05
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|17,8880
|17,9177
|% 0,11
|Euro
|18,5221
|18,5487
|% 1,48
|Sterlin
|21,8628
|21,9724
|% 1,37
|Frank
|18,9478
|19,0619
|% 1,27
|Riyal
|4,7456
|4,7694
|% -0,11
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|4,96
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|1,48
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|Tam
|6.928
|7.004
|7,00
|Yarım
|3.376
|3.424
|3,00
|Çeyrek
|1.693
|1.712
|2,00
|Gümüş.Ons
|20,75
|20,77
|0,23
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|0,11
|B. Petrol
|94,82
|94,82
|-1,49
Seans Raporu 18:05
- 17:59GRNYO Yüzde 8.43 oranında artışla 3.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 168, 394 adet işlem
- 17:58DESA Yüzde 4.90 oranında artışla 21.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 434, 867 adet işlem
- 17:57MEGAP Yüzde 5.23 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 409, 412 adet işlem
- 17:57MEGAP Yüzde 5.23 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 409, 412 adet işlem
- 17:56XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 26 artarak (% 1.64 ) 3, 046