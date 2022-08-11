***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2022 10:40
***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054471
BIST
10:322.867
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 36,95
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.869
En Düşük
2.847
10:3217,9312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0622
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9462
En Düşük
17,8065
10:3218,5539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1391
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5539
En Düşük
18,3586
10:321.029,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,40
|Açılış
|: 1.029,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.031,09
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler10:30
|BARMA
|43,56
|4.709.969
|% 10,00
|
|ATSYH
|97,65
|764.014
|% 9,97
|
|VKFYO
|7,79
|7.940.051
|% 9,87
|
|SODSN
|25,98
|98.646
|% 7,53
|
|MEGAP
|2,84
|11.824.373
|% 7,17
|
|OLMK
|11,62
|8.357.638
|% -9,22
|
|TIRE
|20,02
|76.856.363
|% -9,17
|
|KAPLM
|65,10
|324.849
|% -8,05
|
|QNBFB
|34,90
|150.977
|% -8,01
|
|PEKGY
|1,90
|8.825.182
|% -7,32
|
|THYAO
|60,80
|2.029.137.910
|% 1,08
|
|SASA
|54,10
|446.310.328
|% 2,46
|
|YKBNK
|5,53
|434.777.755
|% 2,22
|
|ISCTR
|6,18
|418.954.325
|% 2,32
|
|DOHOL
|4,26
|392.906.792
|% 1,67
|
|DOHOL
|4,26
|392.906.792
|% 1,67
|
|EKGYO
|3,62
|303.036.997
|% -0,28
|
|YKBNK
|5,53
|434.777.755
|% 2,22
|
|ISCTR
|6,18
|418.954.325
|% 2,32
|
|ALBRK
|1,68
|89.828.177
|% 5,00
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9314
|17,9433
|% 0,42
|
|Euro
|18,5338
|18,5507
|% 0,74
|
|Sterlin
|21,8194
|21,9288
|% 0,25
|
|Frank
|18,9489
|19,0630
|% 0,36
|
|Riyal
|4,7462
|4,7700
|% 0,14
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-4,97
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|-0,47
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.899
|6.953
|-31,00
|
|Yarım
|3.362
|3.399
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.699
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,51
|20,54
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,83
|-0,01
|
|B. Petrol
|97,13
|97,13
|-0,27
|
Seans Raporu
10:30
daha fazla
-
10:45DOGUB
Yüzde 6.20 oranında artışla 5.65 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 019, 833 adet işlem
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10:44ALBRK
Yüzde 6.25 oranında artışla 1.70 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 211, 137 adet işlem
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10:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 04 artarak (% 1.51 ) 3, 097
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10:42
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, DOHOL
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10:42
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ZELOT, BARMA