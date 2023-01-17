***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.01.2023 11:32
***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102760
BIST
11:515.259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 51,42
|Açılış
|: 5.223
|
|Önceki Kapanış
|: 5.208
|
5.294
En Düşük
5.194
11:5118,7929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 19,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0250
|
18,8070
En Düşük
18,6671
11:5120,3572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0244
|Açılış
|: 20,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,3724
En Düşük
20,2241
11:511.154,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,88
|Açılış
|: 1.154,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.158,27
|
1.160,10
En Düşük
1.151,77
BIST En Aktif Hisseler11:51
|BEYAZ
|20,46
|29.549.080
|% 10,00
|
|PCILT
|32,78
|36.787.449
|% 10,00
|
|ARMDA
|337,70
|18.000.149
|% 10,00
|
|FLAP
|13,22
|106.846.712
|% 9,98
|
|VKING
|35,92
|136.460
|% 9,98
|
|KSTUR
|268,10
|54.424
|% -7,30
|
|POLTK
|1.542,70
|32.471.867
|% -5,93
|
|MSGYO
|7,06
|17.404.713
|% -4,98
|
|DNISI
|8,97
|3.725.455
|% -4,98
|
|TNZTP
|13,42
|192.145.783
|% -3,87
|
|EREGL
|41,24
|4.969.688.364
|% 0,54
|
|KRDMD
|19,91
|4.963.865.274
|% 5,18
|
|THYAO
|144,00
|3.593.440.551
|% -0,28
|
|TUPRS
|552,50
|2.326.349.921
|% 2,26
|
|ASELS
|58,55
|2.007.859.411
|% 1,04
|
|KRDMD
|19,91
|4.963.865.274
|% 5,18
|
|EKGYO
|8,34
|1.707.024.272
|% 1,96
|
|EREGL
|41,24
|4.969.688.364
|% 0,54
|
|YKBNK
|9,67
|1.014.290.578
|% -0,62
|
|PETKM
|18,40
|1.560.875.571
|% 0,55
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7891
|18,7929
|% 0,04
|
|Euro
|20,3514
|20,3572
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,9064
|23,0213
|% 0,28
|
|Frank
|20,2730
|20,3951
|% 0,38
|
|Riyal
|4,9881
|5,0131
|% 0,01
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.910
|-7,12
|
|Altın Gr.
|1.154
|1.154
|-4,42
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.914
|-62,00
|
|Tam
|7.817
|7.874
|-26,00
|
|Yarım
|3.809
|3.853
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.910
|1.927
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,06
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,51
|14,54
|-0,18
|
|B. Petrol
|84,80
|84,80
|0,34
|
Seans Raporu
11:51
daha fazla
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12:06GESAN
Yüzde 6.17 oranında artışla 234.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 652, 880 adet işlem
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12:05VKGYO
Yüzde 6.75 oranında artışla 5.38 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 732, 311 adet işlem
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12:03ENSRI
Yüzde 5.18 oranında artışla 28.00 lira fiyatla işlem gören hissede 458, 870 adet işlem
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12:02XU100
Endeks 5, 240 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 47, 718.00 milyon TL de
-
12:02BEYAZ
Yüzde 10.00 oranında artışla 20.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 511, 077 adet işlem