***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 17:19
***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DGGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114381
BIST
17:375.023
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 72,27
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
17:3718,8580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0095
|Açılış
|: 19,1170
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
17:3720,1393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0189
|Açılış
|: 20,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1178
17:371.109,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -4,42
|Açılış
|: 1.109,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.107,78
BIST En Aktif Hisseler17:37
|KONYA
|3.586,90
|19.021.331
|% 10,00
|
|OYAKC
|30,14
|215.632.643
|% 10,00
|
|AKCNS
|74,85
|319.607.384
|% 9,99
|
|SAMAT
|20,58
|36.856.830
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|10.504.368
|% 9,99
|
|ALFAS
|187,30
|282.066.588
|% -10,00
|
|PNSUT
|51,75
|43.008.613
|% -10,00
|
|RODRG
|70,20
|53.995.399
|% -10,00
|
|LIDER
|108,00
|49.896.545
|% -10,00
|
|EPLAS
|37,26
|33.022.796
|% -10,00
|
|THYAO
|141,40
|8.415.230.889
|% 1,07
|
|EREGL
|44,00
|7.507.648.794
|% 6,49
|
|TUPRS
|629,70
|6.231.287.080
|% 9,53
|
|AKBNK
|16,22
|3.853.969.280
|% 0,31
|
|SISE
|45,14
|3.853.606.835
|% 5,71
|
|AKBNK
|16,22
|3.853.969.280
|% 0,31
|
|YKBNK
|9,12
|1.892.076.682
|% 2,01
|
|EKGYO
|7,40
|1.352.232.667
|% 2,78
|
|EREGL
|44,00
|7.507.648.794
|% 6,49
|
|KRDMD
|19,23
|3.014.314.089
|% 9,95
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8439
|18,8580
|% 0,05
|
|Euro
|20,1305
|20,1393
|% -0,09
|
|Sterlin
|22,5354
|22,6484
|% -0,32
|
|Frank
|20,2949
|20,4171
|% -0,11
|
|Riyal
|5,0115
|5,0366
|% 0,04
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|-5,82
|
|Altın Gr.
|1.112
|1.112
|-1,79
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|4,00
|
|Tam
|7.570
|7.628
|-7,00
|
|Yarım
|3.698
|3.733
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.849
|1.866
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,46
|21,48
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|13,04
|13,05
|-0,08
|
|B. Petrol
|85,56
|85,56
|0,18
|
Seans Raporu
17:37
daha fazla
-
17:52SAMAT
Yüzde 9.99 oranında artışla 20.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 815, 510 adet işlem
-
17:51ISCTR
Yüzde 5.35 oranında artışla 11.03 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 834, 375 adet işlem
-
17:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 105, 07 artarak (% 2.37 ) 4, 535
-
17:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BUCIM, NUHCM, IZMDC, OYAKC, KLKIM, CIMSA, BMSCH, BASCM, CMBTN, NIBAS
-
17:49
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ONCSM, ALFAS, EMNIS, BRLSM, MRGYO, ULUUN, HATEK, EPLAS, RODRG, MACKO