***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.03.2023 10:00
***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DGGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126920
BIST
10:424.925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 18,28
|Açılış
|: 4.932
|
|Önceki Kapanış
|: 4.907
|
4.944
En Düşük
4.891
10:4219,0426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0226
|Açılış
|: 19,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2600
|
19,3212
En Düşük
19,0033
10:4220,5028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0098
|Açılış
|: 20,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6400
|
20,7829
En Düşük
20,4489
10:421.186,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,05
|Açılış
|: 1.186,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.187,41
|
1.205,00
En Düşük
1.183,94
BIST En Aktif Hisseler10:42
|SMART
|7,92
|5.886.315
|% 10,00
|
|IDEAS
|28,38
|3.536.498
|% 10,00
|
|AKFYE
|15,76
|3.580.609
|% 9,98
|
|EGGUB
|78,50
|20.006.208
|% 9,94
|
|ONCSM
|133,80
|57.043.743
|% 9,94
|
|SEKUR
|18,40
|5.137.025
|% -5,88
|
|EUKYO
|5,00
|734.870
|% -5,84
|
|VANGD
|6,60
|2.743.098
|% -5,58
|
|ULUSE
|164,40
|41.276.590
|% -4,59
|
|BALAT
|15,31
|169.941
|% -4,31
|
|ASTOR
|66,70
|1.917.360.852
|% 5,87
|
|GOKNR
|24,98
|666.041.833
|% 1,13
|
|THYAO
|123,90
|536.021.699
|% 0,00
|
|ISCTR
|13,67
|501.936.331
|% 0,22
|
|ASELS
|53,40
|372.626.716
|% 0,19
|
|EKGYO
|6,68
|348.489.354
|% 1,52
|
|ISCTR
|13,67
|501.936.331
|% 0,22
|
|ASTOR
|66,70
|1.917.360.852
|% 5,87
|
|GOKNR
|24,98
|666.041.833
|% 1,13
|
|YKBNK
|10,22
|246.612.559
|% -0,68
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0365
|19,0426
|% 0,12
|
|Euro
|20,4934
|20,5028
|% 0,05
|
|Sterlin
|23,2787
|23,3954
|% 0,43
|
|Frank
|20,5272
|20,6509
|% -0,10
|
|Riyal
|5,0536
|5,0790
|% 0,07
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|-1,24
|
|Altın Gr.
|1.186
|1.186
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|8.062
|8.184
|-48,00
|
|Tam
|8.007
|8.099
|-25,00
|
|Yarım
|3.925
|3.963
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.962
|1.982
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,35
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,66
|13,67
|-0,04
|
|B. Petrol
|74,64
|74,64
|-0,68
|