***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.04.2023 10:10
***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DGGYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134538
BIST
10:304.999
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 74,66
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.003
En Düşük
4.956
10:3019,2882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0514
|Açılış
|: 19,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6550
|
19,2882
En Düşük
19,2200
10:3021,0343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0414
|Açılış
|: 21,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3900
|
21,0358
En Düşük
20,9377
10:301.236,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -5,80
|Açılış
|: 1.236,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.230,73
BIST En Aktif Hisseler10:28
|GESAN
|81,75
|560.886.182
|% 9,95
|
|IHLGM
|1,05
|42.247.637
|% 8,25
|
|KLKIM
|58,85
|27.326.232
|% 6,61
|
|EUKYO
|5,16
|781.367
|% 6,39
|
|ALFAS
|355,00
|200.051.609
|% 6,13
|
|ONCSM
|104,70
|60.001.168
|% -9,97
|
|DERHL
|5,33
|10.470.725
|% -6,98
|
|DGGYO
|31,60
|3.159.047
|% -6,01
|
|ULUSE
|143,00
|13.818.413
|% -4,54
|
|VANGD
|7,34
|5.433.155
|% -4,18
|
|KOZAL
|22,46
|1.032.478.909
|% 3,98
|
|THYAO
|128,70
|608.549.225
|% 1,02
|
|ASTOR
|58,35
|569.730.368
|% 2,91
|
|GESAN
|81,75
|560.886.182
|% 9,95
|
|EKGYO
|6,79
|431.767.092
|% 1,49
|
|EKGYO
|6,79
|431.767.092
|% 1,49
|
|KOZAL
|22,46
|1.032.478.909
|% 3,98
|
|IHLGM
|1,05
|42.247.637
|% 8,25
|
|SKBNK
|2,50
|79.015.851
|% 2,73
|
|IHLAS
|0,83
|21.087.371
|% 3,75
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2682
|19,2765
|% 0,21
|
|Euro
|21,0147
|21,0224
|% 0,14
|
|Sterlin
|23,8588
|23,9785
|% 0,19
|
|Frank
|21,1874
|21,3150
|% 0,09
|
|Riyal
|5,1219
|5,1475
|% 0,18
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.996
|1.996
|-11,88
|
|Altın Gr.
|1.236
|1.236
|-5,99
|
|Cumhuriyet
|8.497
|8.625
|7,00
|
|Tam
|8.504
|8.575
|12,00
|
|Yarım
|4.153
|4.196
|6,00
|
|Çeyrek
|2.077
|2.098
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,79
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|15,34
|15,36
|-0,11
|
|B. Petrol
|85,14
|85,14
|0,02
|
Seans Raporu
10:28
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10:43
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10:43
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10:43
DGGYO, ONCSM, ATAGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında