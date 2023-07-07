***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.07.2023 17:33
***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167422
BIST
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17:546.193
En Düşük
|Değişim
|: 0,84%
|| 51,73
|Açılış
|: 6.140
|
|Önceki Kapanış
|: 6.141
|
6.117
En Yüksek
6.223
17:5426,1093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0365
|Açılış
|: 26,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2082
En Düşük
26,0011
17:5428,5727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1488
|Açılış
|: 28,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,7006
En Düşük
28,1922
17:541.619,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 17,20
|Açılış
|: 1.619,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
|
1.620,65
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler17:52
|SKTAS
|3,75
|1.182.047
|% 33,93
|
|HKTM
|55,00
|192.998.774
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,39
|476.422
|% 10,00
|
|FORTE
|45,38
|685.350.898
|% 9,99
|
|EUPWR
|104,00
|1.693.777.674
|% 9,99
|
|IHAAS
|29,98
|210.661.614
|% -9,97
|
|MACKO
|88,30
|342.405.911
|% -8,97
|
|KLNMA
|11,50
|971.338
|% -8,22
|
|YAYLA
|7,16
|152.895.860
|% -5,42
|
|PETUN
|59,95
|40.747.241
|% -4,31
|
|ASTOR
|83,85
|8.227.699.967
|% 7,71
|
|THYAO
|216,00
|6.240.167.348
|% -0,28
|
|EKGYO
|8,43
|5.179.989.169
|% 6,17
|
|EREGL
|39,04
|4.262.641.123
|% 1,67
|
|TUPRS
|90,70
|3.498.923.962
|% 3,01
|
|EKGYO
|8,43
|5.179.989.169
|% 6,17
|
|ZOREN
|3,56
|571.465.669
|% -0,28
|
|DOHOL
|11,01
|1.542.031.229
|% 6,07
|
|YKBNK
|12,93
|1.768.247.817
|% -0,69
|
|KRDMD
|24,30
|2.742.322.340
|% 4,92
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0488
|26,0671
|% -0,02
|
|Euro
|28,5090
|28,6110
|% 0,66
|
|Sterlin
|33,3070
|33,4740
|% 0,53
|
|Frank
|29,1651
|29,3408
|% 0,51
|
|Riyal
|6,9230
|6,9577
|% -0,13
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|22,80
|
|Altın Gr.
|1.618
|1.619
|16,05
|
|Cumhuriyet
|10.772
|10.935
|14,00
|
|Tam
|10.428
|10.674
|8,00
|
|Yarım
|5.221
|5.360
|3,00
|
|Çeyrek
|2.619
|2.681
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,14
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|19,35
|19,36
|0,30
|
|B. Petrol
|77,58
|77,58
|1,08
|