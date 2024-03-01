***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.03.2024 16:37
***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253788
BIST
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17:299.131
En Düşük
|Değişim
|: -0,68%
|| -62,76
|Açılış
|: 9.218
|
|Önceki Kapanış
|: 9.194
|
9.101
En Yüksek
9.227
17:2931,3586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1251
|Açılış
|: 31,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2100
|
31,4296
En Düşük
31,1768
17:2933,9445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0778
|Açılış
|: 33,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
33,9843
En Düşük
33,7387
17:292.071,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 19,05
|Açılış
|: 2.071,91
|
|Önceki Kapanış
|: 2.052,86
|
2.073,58
En Düşük
2.049,20
BIST En Aktif Hisseler17:29
|VKING
|37,84
|52.100.704
|% 10,00
|
|TGSAS
|52,75
|29.211.666
|% 9,99
|
|OTTO
|390,75
|5.128.503
|% 9,99
|
|LMKDC
|31,52
|1.694.043.913
|% 9,98
|
|FLAP
|15,98
|423.355.888
|% 9,98
|
|ERSU
|30,78
|72.625.882
|% -10,00
|
|NETAS
|85,50
|216.490.973
|% -10,00
|
|ALCTL
|134,90
|432.863.091
|% -9,95
|
|KTLEV
|107,00
|474.830.856
|% -9,93
|
|EDATA
|31,00
|446.905.971
|% -8,82
|
|EREGL
|46,06
|6.752.983.150
|% 1,19
|
|REEDR
|76,10
|5.665.977.539
|% 9,97
|
|MIATK
|82,75
|5.109.745.112
|% 5,68
|
|KONTR
|294,75
|4.640.932.966
|% 2,70
|
|THYAO
|278,25
|4.457.871.407
|% -1,24
|
|EKGYO
|11,35
|2.043.483.892
|% 2,25
|
|ODAS
|10,65
|1.730.297.287
|% 5,55
|
|ISCTR
|10,80
|1.691.662.284
|% -2,70
|
|EREGL
|46,06
|6.752.983.150
|% 1,19
|
|ZOREN
|5,54
|772.142.552
|% -1,77
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,3541
|31,3586
|% 0,40
|
|Euro
|33,9296
|33,9445
|% 0,23
|
|Sterlin
|39,4722
|39,6702
|% 0,41
|
|Frank
|35,1749
|35,3868
|% -0,01
|
|Riyal
|8,3367
|8,3785
|% 0,41
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,64
|22,67
|% 0,66
|
|Platin
|872,97
|874,26
|% 0,66
|
|Paladyum
|937,00
|941,31
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,13
|83,13
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,43
|2.052,72
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:29
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-
17:44HKTM
Yüzde -5.21 oranında düşüşle 24.04 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 502, 306 adet işlem
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17:43KBORU
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17:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -81, 26 kaybederek (% -0.84 ) 9, 620