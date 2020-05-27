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***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

27.05.2020 14:49
GÜNCEL HABERLER



***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12/02/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
27/05/2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

     Şirketimizin 27 Mayıs 2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 2020 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim hizmeti almak üzere DRT  Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin ("Deloitte") seçilmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846895


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOCO 378,80 216.219.526 % 9,99  
KENT 473,60 12.273.909 % 9,99  
YAPRK 12,26 8.465.492 % 9,96  
PNSUT 21,04 37.370.939 % 9,93  
AVOD 3,77 181.955.329 % 9,91  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3183 8,3600 % 0,89  
Frank 6,9517 6,9935 % 0,56  
Riyal 1,7972 1,8062 % 1,08  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.702 1.703 -8,18  
Altın Gr. 372 372 3,13  
Cumhuriyet 2.413 2.441 10,70  
Tam 2.484 2.505 11,20  
Yarım 1.212 1.224 5,40  
Çeyrek 606 613 3,30  
Gümüş.Ons 17,02 17,05 -0,09  
Gümüş Gr. 3,73 3,74 0,04  
B. Petrol 35,62 35,62 -0,55  
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