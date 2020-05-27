***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
27.05.2020 14:49
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12/02/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
27/05/2020
Tescil Tarihi
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Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 27 Mayıs 2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 2020 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim hizmeti almak üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin ("Deloitte") seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846895
BIST
14:36105.038
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372,75
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|378,80
|216.219.526
|% 9,99
|
|KENT
|473,60
|12.273.909
|% 9,99
|
|YAPRK
|12,26
|8.465.492
|% 9,96
|
|PNSUT
|21,04
|37.370.939
|% 9,93
|
|AVOD
|3,77
|181.955.329
|% 9,91
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|EKIZ
|9,99
|635.474
|% -10,00
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|CMENT
|35,20
|6.263.923
|% -9,97
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|RTALB
|28,02
|24.966.446
|% -9,96
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|TKURU
|16,91
|159.495
|% -9,96
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|GLRYH
|13,04
|7.653.292
|% -9,94
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|THYAO
|12,23
|1.385.516.380
|% 9,10
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|GARAN
|7,61
|871.872.783
|% 0,93
|
|PGSUS
|58,40
|615.414.159
|% 8,65
|
|TSPOR
|5,54
|516.002.778
|% 6,95
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|SOKM
|12,40
|375.318.702
|% 4,55
|
|GSRAY
|2,94
|364.250.983
|% 9,29
|
|THYAO
|12,23
|1.385.516.380
|% 9,10
|
|GARAN
|7,61
|871.872.783
|% 0,93
|
|EKGYO
|1,41
|155.273.490
|% 3,68
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|TSPOR
|5,54
|516.002.778
|% 6,95
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3183
|8,3600
|% 0,89
|
|Frank
|6,9517
|6,9935
|% 0,56
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|Riyal
|1,7972
|1,8062
|% 1,08
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.702
|1.703
|-8,18
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|Altın Gr.
|372
|372
|3,13
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|Cumhuriyet
|2.413
|2.441
|10,70
|
|Tam
|2.484
|2.505
|11,20
|
|Yarım
|1.212
|1.224
|5,40
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|Çeyrek
|606
|613
|3,30
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|Gümüş.Ons
|17,02
|17,05
|-0,09
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|Gümüş Gr.
|3,73
|3,74
|0,04
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|B. Petrol
|35,62
|35,62
|-0,55
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