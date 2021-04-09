***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
09.04.2021 11:51
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22/02/2021-29.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29/03/2021
Tescil Tarihi
07.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
08.04.2021 / 10305
Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ilişkin Şirketi Genel Kurul kararı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 07.04.2021 tarihinde tescil edilmiş olup 08.04.2021 tarih, 10305 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926018
BIST
12:071.408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -8,45
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.407
12:078,1444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0119
|Açılış
|: 8,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1726
En Düşük
8,1219
12:079,6914
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0253
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
12:07457,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,94
|Açılış
|: 457,31
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
456,03
BIST En Aktif Hisseler12:06
|TUREX
|14,52
|189.239
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|398.021
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|41.801.907
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|371.730
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|131.207.890
|% 9,93
|
|UTPYA
|19,64
|1.471.370
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|18.266.454
|% -9,95
|
|KRTEK
|16,99
|9.358.388
|% -8,16
|
|UZERB
|46,00
|25.438
|% -6,12
|
|SILVR
|6,31
|20.907.075
|% -5,96
|
|BJKAS
|10,88
|504.535.697
|% 6,98
|
|EREGL
|16,10
|433.931.141
|% 1,64
|
|KRDMD
|7,42
|259.535.760
|% -0,13
|
|JANTS
|879,10
|256.843.522
|% 3,42
|
|GARAN
|6,74
|200.012.961
|% -0,30
|
|ITTFH
|2,90
|190.775.305
|% 9,85
|
|EKGYO
|1,92
|93.280.733
|% -0,52
|
|GSRAY
|3,88
|182.347.657
|% 4,30
|
|DOHOL
|3,30
|155.037.021
|% -1,79
|
|BJKAS
|10,88
|504.535.697
|% 6,98
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1405
|8,1444
|% 0,15
|
|Euro
|9,6856
|9,6913
|% -0,26
|
|Sterlin
|11,1371
|11,1929
|% -0,04
|
|Frank
|8,7673
|8,8201
|% -0,01
|
|Riyal
|2,1662
|2,1770
|% 0,16
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|-10,21
|
|Altın Gr.
|456
|457
|-2,74
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,21
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|-0,07
|
|B. Petrol
|62,69
|62,69
|-0,51
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Seans Raporu
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