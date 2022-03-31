***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
31.03.2022 15:02
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (KPMG)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31.03.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 31 Mart 2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 2022 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim hizmeti almak üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014410
BIST
16:272.240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 9,60
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.245
En Düşük
2.226
16:2714,6808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0277
|Açılış
|: 14,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6816
En Düşük
14,5922
16:2716,2995
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0546
|Açılış
|: 16,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2546
16:27914,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,61
|Açılış
|: 914,61
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
915,06
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler16:27
|TURGG
|216,70
|54.867.057
|% 10,00
|
|ULUSE
|113,30
|5.702.591
|% 10,00
|
|PENTA
|374,80
|45.718.032
|% 9,98
|
|MAALT
|286,90
|41.855.470
|% 9,97
|
|YKSLN
|7,22
|65.455.173
|% 9,89
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,19
|140.124.009
|% -8,02
|
|SANEL
|5,57
|790.883
|% -6,54
|
|AKFGY
|3,29
|308.327.917
|% -5,46
|
|GLBMD
|5,66
|7.489.070
|% -4,87
|
|THYAO
|32,58
|3.678.696.402
|% 1,24
|
|GARAN
|12,25
|2.371.800.664
|% 0,49
|
|KRDMD
|15,26
|1.875.539.446
|% 2,07
|
|SISE
|15,24
|1.112.774.965
|% 0,73
|
|TUPRS
|214,00
|991.950.351
|% 3,68
|
|ODAS
|1,74
|381.041.121
|% 3,57
|
|GARAN
|12,25
|2.371.800.664
|% 0,49
|
|YKBNK
|4,09
|723.721.879
|% -0,73
|
|KARSN
|5,53
|957.014.377
|% 4,14
|
|ISFIN
|3,58
|449.704.432
|% 4,37
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6761
|14,6808
|% 0,19
|
|Euro
|16,2875
|16,2995
|% -0,33
|
|Sterlin
|19,2103
|19,3066
|% 0,05
|
|Frank
|15,8068
|15,9020
|% -0,05
|
|Riyal
|3,9003
|3,9198
|% 0,12
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|4,79
|
|Altın Gr.
|912
|913
|1,63
|
|Cumhuriyet
|6.043
|6.135
|7,00
|
|Tam
|6.016
|6.166
|9,44
|
|Yarım
|2.908
|2.983
|4,57
|
|Çeyrek
|1.459
|1.491
|2,28
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,02
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,77
|0,04
|
|B. Petrol
|107
|107
|-4,33
|
Seans Raporu
16:27
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-
16:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, TOASO, BIMAS
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16:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 61 artarak (% 0.53 ) 2, 017
-
16:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PENTA, TURGG, KUYAS, ULUSE, MAALT, YKSLN
-
16:42
NTHOL, MAALT, ITTFH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:42
ISKUR, BALAT, GLBMD değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında