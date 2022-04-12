***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
12.04.2022 09:57
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.02.2022-31.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (KPMG)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31.03.2022
Tescil Tarihi
11.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
11.04.2022/10556
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ilişkin Şirketi Genel Kurul kararı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 06.04.2022 tarihinde tescil edilmiş olup 11.04.2022 tarih, 10556 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019409
BIST
12:062.423
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -26,27
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.449
|
2.449
En Düşük
2.422
12:0614,6840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0219
|Açılış
|: 14,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6887
En Düşük
14,6447
12:0615,9732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0079
|Açılış
|: 15,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
15,9894
En Düşük
15,9215
12:06920,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,33
|Açılış
|: 920,82
|
|Önceki Kapanış
|: 921,15
|
925,01
En Düşük
919,90
BIST En Aktif Hisseler12:06
|CLEBI
|257,60
|76.909.707
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|767.974
|% 9,97
|
|KERVN
|0,65
|457.917
|% 8,33
|
|SANKO
|12,24
|52.298.647
|% 7,46
|
|ATLAS
|1,45
|7.760.953
|% 7,41
|
|OYLUM
|2,33
|2.166.495
|% -47,64
|
|ISGYO
|14,85
|12.113.554
|% -10,00
|
|IHAAS
|13,65
|24.956.028
|% -9,96
|
|BRMEN
|2,04
|130.805
|% -8,93
|
|GZNMI
|36,42
|15.202.848
|% -7,80
|
|THYAO
|36,56
|2.311.221.723
|% 1,11
|
|GARAN
|13,56
|1.478.547.181
|% -2,31
|
|SISE
|17,17
|1.338.327.157
|% 0,64
|
|YKBNK
|4,91
|1.068.656.874
|% -2,19
|
|KRDMD
|16,15
|1.066.358.190
|% -0,25
|
|ODAS
|2,28
|579.814.944
|% 4,59
|
|EKGYO
|2,68
|660.167.961
|% -2,90
|
|YKBNK
|4,91
|1.068.656.874
|% -2,19
|
|DOHOL
|3,79
|827.481.493
|% -3,56
|
|TSKB
|1,67
|272.192.809
|% -4,02
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6816
|14,6840
|% 0,15
|
|Euro
|15,9583
|15,9732
|% 0,05
|
|Sterlin
|19,0309
|19,1263
|% -0,08
|
|Frank
|15,6687
|15,7630
|% -0,10
|
|Riyal
|3,9031
|3,9227
|% 0,12
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.952
|-1,77
|
|Altın Gr.
|921
|921
|0,15
|
|Cumhuriyet
|6.104
|6.197
|-1,00
|
|Tam
|6.075
|6.226
|5,97
|
|Yarım
|2.936
|3.012
|2,89
|
|Çeyrek
|1.473
|1.506
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,93
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,78
|-0,06
|
|B. Petrol
|102
|102
|3,26
|
Seans Raporu
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