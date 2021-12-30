***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşReel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiGebze Center AVM, Otel ve Ek BinalarRapor Tarihi30.12.2021AçıklamalarSeri III, No 48-1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 34-g maddesi uyarınca, şirketimizin portföyünde yer alan "Gebze Center AVM, Otel ve Ek Binalar"a ilişkin olarak Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanmış olan değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987036BIST