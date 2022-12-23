***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
23.12.2022 16:21
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Gebze Center AVM, Otel ve Ek Binalar
Rapor Tarihi
23.12.2022
Açıklamalar
Seri III, No 48-1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 34-g maddesi uyarınca, şirketimizin portföyünde yer alan "Gebze Center AVM, Otel ve Ek Binalar"a ilişkin olarak Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanmış olan değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089456
BIST
18:055.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 7,56
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.447
|
5.457
En Düşük
5.371
18:0518,6865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0244
|Açılış
|: 18,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8230
|
18,7168
En Düşük
18,6140
18:0519,8389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0393
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9700
|
19,8754
En Düşük
19,7573
18:051.078,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,84
|Açılış
|: 1.078,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,03
|
1.083,71
En Düşük
1.072,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TERA
|12,10
|173.587
|% 10,00
|
|ULUSE
|215,60
|32.132.370
|% 10,00
|
|CRDFA
|4,62
|83.681.626
|% 10,00
|
|AHGAZ
|79,85
|20.567.923
|% 9,99
|
|PLTUR
|19,49
|70.597.438
|% 9,99
|
|UZERB
|189,00
|1.247.380
|% -10,00
|
|GLRYH
|12,04
|252.955.483
|% -9,95
|
|KAPLM
|123,90
|41.913.947
|% -9,83
|
|IDEAS
|41,80
|36.352.976
|% -9,60
|
|OTTO
|95,00
|3.952.845
|% -9,52
|
|THYAO
|141,80
|5.402.916.803
|% -0,21
|
|ENKAI
|30,70
|5.330.057.709
|% 9,96
|
|EKGYO
|8,51
|4.672.717.377
|% 2,41
|
|KRDMD
|18,32
|4.087.333.705
|% -1,03
|
|PETKM
|19,63
|3.689.485.321
|% 2,03
|
|EKGYO
|8,51
|4.672.717.377
|% 2,41
|
|ISCTR
|13,01
|3.434.955.153
|% 1,09
|
|SKBNK
|3,14
|743.542.735
|% 0,32
|
|YKBNK
|12,11
|2.811.064.093
|% 0,33
|
|KRDMD
|18,32
|4.087.333.705
|% -1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6719
|18,6865
|% 0,13
|
|Euro
|19,8045
|19,8389
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,4245
|22,5370
|% 0,14
|
|Frank
|19,9348
|20,0549
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9541
|4,9789
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|3,88
|
|Altın Gr.
|1.079
|1.079
|4,12
|
|Cumhuriyet
|7.265
|7.374
|-15,00
|
|Tam
|7.290
|7.358
|40,00
|
|Yarım
|3.530
|3.599
|21,00
|
|Çeyrek
|1.771
|1.800
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,73
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|0,13
|
|B. Petrol
|84,34
|84,34
|3,36
|