***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşReel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiDoğuş Center Maslak (DCM)Rapor Tarihi27.12.2023AçıklamalarSeri III, N48-1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 34-g maddesi uyarınca, şirketimizin portföyünde yer alan "Doğuş Center Maslak" gayrimenkulüne ilişkin olarak ReelGayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanmış olan değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229598BIST