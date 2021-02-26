***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
26.02.2021 18:24
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913443
BIST
18:051.471
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -16,82
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.480
En Düşük
1.443
18:057,4785
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 0,1258
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2300
|
7,4854
En Düşük
7,3038
18:059,0690
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1126
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
9,0961
En Düşük
8,8746
18:05417,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,20
|Açılış
|: 417,34
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,25
En Düşük
414,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARTI
|6,05
|1.106.866
|% 10,00
|
|MARTI
|2,53
|101.565.949
|% 10,00
|
|TMPOL
|19,91
|13.460.381
|% 10,00
|
|SUMAS
|71,50
|562.970
|% 10,00
|
|CASA
|236,80
|29.747.963
|% 9,99
|
|MERIT
|373,30
|9.282.230
|% -9,98
|
|YESIL
|151,20
|101.755.238
|% -9,95
|
|AYEN
|7,91
|136.026.975
|% -9,91
|
|VAKFN
|16,10
|23.801.918
|% -9,55
|
|UMPAS
|1,55
|461.610
|% -8,28
|
|THYAO
|13,49
|2.484.752.224
|% 0,75
|
|GARAN
|8,92
|1.931.147.308
|% -1,76
|
|KOZAL
|129,20
|1.848.902.921
|% 0,78
|
|PETKM
|5,26
|1.294.185.360
|% -0,38
|
|PGSUS
|89,15
|1.105.176.155
|% 0,85
|
|EKGYO
|2,23
|918.371.631
|% -3,46
|
|TSKB
|1,65
|471.029.807
|% -4,07
|
|PETKM
|5,26
|1.294.185.360
|% -0,38
|
|GARAN
|8,92
|1.931.147.308
|% -1,76
|
|KARSN
|4,05
|868.475.150
|% -4,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4706
|7,4785
|% 1,71
|
|Euro
|9,0581
|9,0690
|% 1,26
|
|Sterlin
|10,3005
|10,3521
|% 0,31
|
|Frank
|8,1530
|8,2021
|% 0,88
|
|Riyal
|1,9714
|1,9812
|% 0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|-36,90
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-1,75
|
|Cumhuriyet
|2.794
|2.836
|34,00
|
|Tam
|2.777
|2.848
|32,91
|
|Yarım
|1.342
|1.377
|15,92
|
|Çeyrek
|673
|689
|7,96
|
|Gümüş.Ons
|26,47
|26,51
|-0,86
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,11
|
|B. Petrol
|65,34
|65,34
|-0,78
|