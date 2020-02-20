***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler332.007.786 -3.984.585 249.751.377 -157.807 5.056.295 243.847.408 54.065.513 880.585.987 880.585.987Transferler54.065.513 -54.065.513 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-64.962 3.933.529 3.868.567 3.868.567Dönem Sonu Bakiyeler332.007.786 -3.984.585 249.751.377 -222.769 5.056.295 297.912.921 3.933.529 884.454.554 0 884.454.554Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler332.007.786 -3.984.585 249.751.377 -222.769 5.056.295 297.912.921 3.933.529 884.454.554 0 884.454.554Transferler3.933.529 -3.933.529 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)18.497 95.044.820 95.063.317 95.063.317Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-255.251 -255.251 -255.251Dönem Sonu Bakiyeler332.007.786 -4.239.836 249.751.377 -204.272 5.056.295 301.846.450 95.044.820 979.262.620 0 979.262.620Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI27.261.264 36.485.875Dönem Karı (Zararı)95.044.820 3.933.529Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-122.253.801 55.163.983Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler0 228.766Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.862.095 1.912.898Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-70.856.495 21.088.213Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler86.909.030 81.033.251Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-144.168.431 -53.206.645Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler9 -144.168.431 -53.206.645Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 4.107.500Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 4.107.500İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler54.494.508 -22.145.324Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.580.379 -9.604.500Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler20.678.560 26.918.568İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler43.396.327 -39.459.392Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)23.658.068 -41.412.955Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)19.738.259 1.953.563Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları27.285.527 36.952.188Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -24.263 -466.313YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.046.643 -580.900.850Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 10.213Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 10.213Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-60.074 -156.708Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-60.074 -156.708Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 0 10.600.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -986.569 -591.354.355FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-24.581.130 537.039.980İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-255.251 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-255.251 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 603.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-95.776.943 -45.398.100Ödenen Faiz62.648.408 -21.289.530Alınan Faiz8.802.656 727.610YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.633.491 -7.374.995Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.633.491 -7.374.995DÖ 1.616.491 8.991.486DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 3.249.982 1.616.491Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 3.250.476 1.617.554Ticari Alacaklar14.639.263 10.621.651İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,25 10.952.107 2.571.674İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 3.687.156 8.049.977Diğer Alacaklar31.791 1.725İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 31.791 1.725Peşin Ödenmiş Giderler7 98.217 533.581Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 318.915 240.031Diğer Dönen Varlıklar13 22.417.972 24.975.187ARA TOPLAM40.756.634 37.989.729TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR40.756.634 37.989.729DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 1.920.937.034 1.775.782.034Maddi Duran Varlıklar588.136 528.178Maddi Olmayan Duran Varlıklar119.524 119.408Peşin Ödenmiş Giderler7 663.412 565.787Diğer Duran Varlıklar13 14.360 20.885.361TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.922.322.466 1.797.880.768TOPLAM VARLIKLAR1.963.079.100 1.835.870.497KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 20.050.827 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 76.209.160 93.384.660Ticari Borçlar58.674.620 37.996.060İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,25 50.922.725 34.003.280İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 7.751.895 3.992.780Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 61.966 51.743Diğer Borçlar243.893 238.792İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 243.893 238.792Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)22.404.709 2.787.577İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23 21.686.960 2.164.101İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 717.749 623.476Kısa Vadeli Karşılıklar582.668 381.615Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 582.668 381.615Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 240.589 270.837ARA TOPLAM178.468.432 135.111.284TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER178.468.432 135.111.284UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 804.066.470 815.214.647Diğer Borçlar895.294 759.243İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 895.294 759.243Uzun Vadeli Karşılıklar386.284 330.769Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 386.284 330.769TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER805.348.048 816.304.659TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER983.816.480 951.415.943ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar979.262.620 884.454.554Ödenmiş Sermaye15 332.007.786 332.007.786Geri Alınmış Paylar (-)15 -4.239.836 -3.984.585Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 249.751.377 249.751.377Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-204.272 -222.769Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-204.272 -222.769Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-204.272 -222.769Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.056.295 5.056.295Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları301.846.450 297.912.921Net Dönem Karı veya Zararı95.044.820 3.933.529TOPLAM ÖZKAYNAKLAR979.262.620 884.454.554TOPLAM KAYNAKLAR1.963.079.100 1.835.870.497Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 140.423.811 98.555.386Satışların Maliyeti16 -18.814.320 -15.622.626TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)121.609.491 82.932.760BRÜT KAR (ZARAR)121.609.491 82.932.760Genel Yönetim Giderleri17 -6.455.879 -5.792.448Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 146.265.382 55.668.267Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -8.842.902 -16.480.988ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)252.576.092 116.327.591Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler18 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)252.576.092 116.327.591Finansman Gelirleri20 49.521.648 49.187.386Finansman Giderleri21 -207.052.920 -161.581.448SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)95.044.820 3.933.529Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)95.044.820 3.933.529DÖNEM KARI (ZARARI)95.044.820 3.933.529Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları95.044.820 3.933.529Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Kayıp) 24 0,29000000 0,01200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar18.497 -64.962Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18.497 -64.962Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)18.497 -64.962TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)95.063.317 3.868.567Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları95.063.317 3.868.567http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820596BIST