***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler332.007.786 -3.984.585 249.751.377 -222.769 5.056.295 297.912.921 3.933.529 884.454.554 884.454.554Transferler3.933.529 -3.933.529 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)28.659 -37.238.691 -37.210.032 -37.210.032Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-255.251 -255.251 -255.251Dönem Sonu Bakiyeler332.007.786 -4.239.836 249.751.377 -194.110 5.056.295 301.846.450 -37.238.691 846.989.271 0 846.989.271Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler332.007.786 -4.239.836 249.751.377 -204.272 5.056.295 301.846.450 95.044.820 979.262.620 0 979.262.620Transferler95.044.820 -95.044.820 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)91.941 -70.683.501 -70.591.560 -70.591.560Dönem Sonu Bakiyeler332.007.786 -4.239.836 249.751.377 -112.331 5.056.295 396.891.270 -70.683.501 908.671.060 0 908.671.060Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-33.649.437 39.768.714Dönem Karı (Zararı)-70.683.501 -37.238.691Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler95.885.040 58.690.226Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 0 77.258Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.759.390 133.841Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler13,14 14.549.462 12.952.124Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler79.576.188 45.527.003İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-59.010.363 18.074.627Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5,16 -12.942.886 -3.308.910Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5,16 -53.127.172 112.225İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.059.695 21.271.312Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)11.092.350 1.359.168Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-4.032.655 19.912.144Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-33.808.824 39.526.162Alınan Faiz159.387 242.552YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-50.567.778 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.250 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.250 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)6 -50.565.528 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI87.852.893 -37.735.239İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -255.251İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -255.251Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri312.892.000 0Kredilerden Nakit Girişleri312.892.000 0Borç Ödemelerine 66.823.743 178.468.432TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER66.823.743 178.468.432UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 1.042.144.963 804.066.470Diğer Borçlar1.205.881 895.294İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.205.881 895.294Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.736 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.736 0Uzun Vadeli Karşılıklar305.501 386.284Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar305.501 386.284TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.043.660.081 805.348.048TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.110.483.824 983.816.480ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar908.671.060 979.262.620Ödenmiş Sermaye9 332.007.786 332.007.786Geri Alınmış Paylar (-)9 -4.239.836 -4.239.836Paylara İlişkin Primler (İskontolar)9 249.751.377 249.751.377Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-112.331 -204.272Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-112.331 -204.272Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-112.331 -204.272Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.056.295 5.056.295Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları396.891.270 301.846.450Net Dönem Karı veya Zararı-70.683.501 95.044.820TOPLAM ÖZKAYNAKLAR908.671.060 979.262.620TOPLAM KAYNAKLAR2.019.154.884 1.963.079.100Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 36.790.937 28.956.653Satışların Maliyeti10 -6.668.427 -3.927.090TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)30.122.510 25.029.563BRÜT KAR (ZARAR)30.122.510 25.029.563Genel Yönetim Giderleri11 -1.674.600 -1.868.470Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 110.819 167.433Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -14.446.901 -1.807.047ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.111.828 21.521.479FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)14.111.828 21.521.479Finansman Gelirleri13 8.670.387 787.477Finansman Giderleri14 -93.465.716 -59.547.647SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-70.683.501 -37.238.691Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-70.683.501 -37.238.691DÖNEM KARI (ZARARI)-70.683.501 -37.238.691Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-70.683.501 -37.238.691Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Kayıp) 15 -0,22000000 0,01000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar91.941 28.659Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)91.941 28.659Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)91.941 28.659TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-70.591.560 -37.210.032Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-70.591.560 -37.210.032http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849946BIST