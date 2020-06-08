***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
08.06.2020 18:11
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
332.007.786 -3.984.585 249.751.377 -222.769 5.056.295 297.912.921 3.933.529 884.454.554 884.454.554
Transferler
3.933.529 -3.933.529 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28.659 -37.238.691 -37.210.032 -37.210.032
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-255.251 -255.251 -255.251
Dönem Sonu Bakiyeler
332.007.786 -4.239.836 249.751.377 -194.110 5.056.295 301.846.450 -37.238.691 846.989.271 0 846.989.271
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
332.007.786 -4.239.836 249.751.377 -204.272 5.056.295 301.846.450 95.044.820 979.262.620 0 979.262.620
Transferler
95.044.820 -95.044.820 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
91.941 -70.683.501 -70.591.560 -70.591.560
Dönem Sonu Bakiyeler
332.007.786 -4.239.836 249.751.377 -112.331 5.056.295 396.891.270 -70.683.501 908.671.060 0 908.671.060
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-33.649.437 39.768.714
Dönem Karı (Zararı)
-70.683.501 -37.238.691
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
95.885.040 58.690.226
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 0 77.258
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.759.390 133.841
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 14.549.462 12.952.124
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
79.576.188 45.527.003
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-59.010.363 18.074.627
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,16 -12.942.886 -3.308.910
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5,16 -53.127.172 112.225
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.059.695 21.271.312
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
11.092.350 1.359.168
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-4.032.655 19.912.144
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-33.808.824 39.526.162
Alınan Faiz
159.387 242.552
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-50.567.778 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.250 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.250 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6 -50.565.528 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
87.852.893 -37.735.239
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -255.251
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -255.251
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
312.892.000 0
Kredilerden Nakit Girişleri
312.892.000 0
Borç Ödemelerine 66.823.743 178.468.432
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
66.823.743 178.468.432
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 1.042.144.963 804.066.470
Diğer Borçlar
1.205.881 895.294
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.205.881 895.294
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.736 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.736 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
305.501 386.284
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
305.501 386.284
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.043.660.081 805.348.048
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.110.483.824 983.816.480
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
908.671.060 979.262.620
Ödenmiş Sermaye
9 332.007.786 332.007.786
Geri Alınmış Paylar (-)
9 -4.239.836 -4.239.836
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
9 249.751.377 249.751.377
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-112.331 -204.272
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-112.331 -204.272
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-112.331 -204.272
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.056.295 5.056.295
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
396.891.270 301.846.450
Net Dönem Karı veya Zararı
-70.683.501 95.044.820
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
908.671.060 979.262.620
TOPLAM KAYNAKLAR
2.019.154.884 1.963.079.100
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
10 36.790.937 28.956.653
Satışların Maliyeti
10 -6.668.427 -3.927.090
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
30.122.510 25.029.563
BRÜT KAR (ZARAR)
30.122.510 25.029.563
Genel Yönetim Giderleri
11 -1.674.600 -1.868.470
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 110.819 167.433
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -14.446.901 -1.807.047
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.111.828 21.521.479
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.111.828 21.521.479
Finansman Gelirleri
13 8.670.387 787.477
Finansman Giderleri
14 -93.465.716 -59.547.647
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-70.683.501 -37.238.691
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-70.683.501 -37.238.691
DÖNEM KARI (ZARARI)
-70.683.501 -37.238.691
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-70.683.501 -37.238.691
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç (Kayıp) 15 -0,22000000 0,01000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
91.941 28.659
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
91.941 28.659
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
91.941 28.659
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-70.591.560 -37.210.032
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-70.591.560 -37.210.032
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849946
BIST