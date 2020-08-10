***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler332.007.786 -3.984.585 249.751.377 -222.769 5.056.295 297.912.921 3.933.529 884.454.554 884.454.554Transferler3.933.529 -3.933.529 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)28.659 -56.109.771 -56.081.112 -56.081.112Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-255.251 -255.251 -255.251Dönem Sonu Bakiyeler332.007.786 -4.239.836 249.751.377 -194.110 5.056.295 301.846.450 -56.109.771 828.118.191 0 828.118.191Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler332.007.786 -4.239.836 249.751.377 -204.272 5.056.295 301.846.450 95.044.820 979.262.620 0 979.262.620Transferler95.044.820 -95.044.820 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)91.941 -124.275.541 -124.183.600 -124.183.600Dönem Sonu Bakiyeler332.007.786 -4.239.836 249.751.377 -112.331 5.056.295 396.891.270 -124.275.541 855.079.020 0 855.079.020Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-37.970.692 79.971.199Dönem Karı (Zararı)-124.275.541 -56.109.771Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler167.189.667 103.707.992Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 0 163.330Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.653.710 198.327Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler13,14 19.346.944 26.311.189Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler144.186.344 77.035.146Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler2.669 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-81.151.132 27.305.783Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-27.558.512 -3.118.642Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-55.091.209 2.322.562İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.498.589 28.101.863Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)13.066.120 9.614.810Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-11.567.531 18.487.053Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-38.237.006 74.904.004Alınan Faiz266.314 5.067.195YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-54.393.882 -70.518Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.918 -70.518Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.918 -70.518Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -431.564 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)6 -53.957.400 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI92.436.611 -77.569.540İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -255.251İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -255.251Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri312.892.000 0Kredilerden Nakit Girişleri312.892.000 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-210.330.752 -45.693.364Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-210.330.752 -45.693.364Ödenen Faiz-10.124.637 -31.620.925YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)72.037 2.331.141Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)72.037 2.331.141DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.249.982 1.617.554DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 3.322.019 3.948.695Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 3.322.019 3.250.476Ticari Alacaklar5 43.860.835 14.639.263İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,16 39.153.925 10.952.107İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4.706.910 3.687.156Diğer Alacaklar33.848 31.791İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar33.848 31.791Peşin Ödenmiş Giderler6 3.082.625 98.217Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar201.594 318.915Diğer Dönen Varlıklar2.787.512 22.417.972ARA TOPLAM53.288.433 40.756.634TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR53.288.433 40.756.634DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 1.921.368.598 1.920.937.034Maddi Duran Varlıklar585.467 588.136Maddi Olmayan Duran Varlıklar124.442 119.524Peşin Ödenmiş Giderler6 58.313.177 663.412Diğer Duran Varlıklar17.191 14.360TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.980.408.875 1.922.322.466TOPLAM VARLIKLAR2.033.697.308 1.963.079.100KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 0 20.050.827Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 62.025.038 76.209.160Ticari Borçlar5 3.583.411 58.674.620İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,16 507.488 50.922.725İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.075.923 7.751.895Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar127.454 61.966Diğer Borçlar1.126.151 243.891İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.126.151 243.891Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 9.753.836 22.404.709İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 9.092.513 21.686.960İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)661.323 717.749Kısa Vadeli Karşılıklar3.964.668 582.668Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar668.198 582.668Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar3.296.470 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 240.591ARA TOPLAM80.580.558 178.468.432TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER80.580.558 178.468.432UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 1.096.293.007 804.066.470Diğer Borçlar1.262.163 895.294İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.262.163 895.294Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.316 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.316 0Uzun Vadeli Karşılıklar473.244 386.284Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar473.244 386.284TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.098.037.730 805.348.048TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.178.618.288 983.816.480ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar855.079.020 979.262.620Ödenmiş Sermaye9 332.007.786 332.007.786Geri Alınmış Paylar (-)9 -4.239.836 -4.239.836Paylara İlişkin Primler (İskontolar)9 249.751.377 249.751.377Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-112.331 -204.272Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-112.331 -204.272Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-112.331 -204.272Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.056.295 5.056.295Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları396.891.270 301.846.450Net Dönem Karı veya Zararı-124.275.541 95.044.820TOPLAM ÖZKAYNAKLAR855.079.020 979.262.620TOPLAM KAYNAKLAR2.033.697.308 1.963.079.100Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 64.584.328 66.296.240 27.793.391 37.339.587Satışların Maliyeti10 -11.088.042 -8.081.466 -4.419.615 -4.154.376TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)53.496.286 58.214.774 23.373.776 33.185.211BRÜT KAR (ZARAR)53.496.286 58.214.774 23.373.776 33.185.211Genel Yönetim Giderleri11 -3.320.319 -3.167.357 -1.645.719 -1.621.161Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 9.935.847 197.404 9.825.028 29.971Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -15.700.743 -6.791.623 -1.253.842 -4.662.302ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)44.411.071 48.453.198 30.299.243 26.931.719FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)44.411.071 48.453.198 30.299.243 26.931.719Finansman Gelirleri13 4.587.602 1.317.689 -4.082.785 530.212Finansman Giderleri14 -173.274.214 -105.880.658 -79.808.498 -46.333.011SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-124.275.541 -56.109.771 -53.592.040 -18.871.080Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-124.275.541 -56.109.771 -53.592.040 -18.871.080DÖNEM KARI (ZARARI)-124.275.541 -56.109.771 -53.592.040 -18.871.080Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-124.275.541 -56.109.771 -53.592.040 -18.871.080Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Kayıp) 15 -0,37900000 0,17100000 0,16400000 0,05800000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar91.941 28.659 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)91.941 28.659 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)91.941 28.659 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-124.183.600 -56.081.112 -53.592.040 -18.871.080Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-124.183.600 -56.081.112 -53.592.040 -18.871.080http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867647BIST