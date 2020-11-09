***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler332.007.786 -3.984.585 249.751.377 -222.769 5.056.295 297.912.921 3.933.529 884.454.554 884.454.554Transferler3.933.529 -3.933.529 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)63.698 5.721.767 5.785.465 5.785.465Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-255.251 -255.251 -255.251Dönem Sonu Bakiyeler332.007.786 -4.239.836 249.751.377 -159.071 5.056.295 301.846.450 5.721.767 889.984.768 0 889.984.768Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler332.007.786 -4.239.836 249.751.377 -204.272 5.056.295 301.846.450 95.044.820 979.262.620 0 979.262.620Transferler95.044.820 -95.044.820 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)91.941 -288.141.024 -288.049.083 -288.049.083Dönem Sonu Bakiyeler332.007.786 -4.239.836 249.751.377 -112.331 5.056.295 396.891.270 -288.141.024 691.213.537 0 691.213.537Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.758.952 121.913.392Dönem Karı (Zararı)-288.141.024 5.721.767Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler373.094.510 69.798.747Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.534.209 295.930Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler13,14 43.508.725 38.651.490Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler322.052.665 30.851.327Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.089 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-80.752.535 39.464.437Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-26.516.888 -3.964.334Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-54.076.867 -490.295İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-158.780 43.919.066Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)15.880.801 20.386.803Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-16.039.581 23.532.263Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.200.951 114.984.951Alınan Faiz558.001 6.952.891Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -24.450YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-64.458.170 -165.873Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.033 -69.006Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.033 -69.006Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -556.437 -96.867Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)6 -63.896.700 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI60.260.324 -118.041.579İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -255.251İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -255.251Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri312.892.000 0Kredilerden Nakit Girişleri312.892.000 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-222.354.500 -71.219.852Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-222.354.500 -71.219.852Ödenen Faiz-30.277.176 -46.566.476YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)561.106 3.705.940Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)561.106 3.705.940DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.249.982 1.616.491DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 3.811.088 5.322.431Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 3.811.088 3.250.476Ticari Alacaklar5 44.161.346 14.639.263İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,16 37.872.382 10.952.107İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6.288.964 3.687.156Diğer Alacaklar150.531 31.791İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar150.531 31.791Peşin Ödenmiş Giderler6 1.910.206 98.217Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar206.774 318.915Diğer Dönen Varlıklar1.213.959 22.417.972ARA TOPLAM51.453.904 40.756.634TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR51.453.904 40.756.634DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 1.921.493.471 1.920.937.034Maddi Duran Varlıklar589.225 588.136Maddi Olmayan Duran Varlıklar124.557 119.524Peşin Ödenmiş Giderler6 68.064.737 663.412Diğer Duran Varlıklar14.359 14.360TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.990.286.349 1.922.322.466TOPLAM VARLIKLAR2.041.740.253 1.963.079.100KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 0 20.050.827Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 79.162.472 76.209.160Ticari Borçlar5 4.597.753 58.674.620İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,16 569.190 50.922.725İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4.028.563 7.751.895Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar132.170 61.966Diğer Borçlar834.965 243.891İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar834.965 243.891Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 5.136.805 22.404.709İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 4.545.744 21.686.960İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)591.061 717.749Kısa Vadeli Karşılıklar8.268.275 582.668Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar686.110 582.668Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar7.582.165 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler123.521 240.591ARA TOPLAM98.255.961 178.468.432TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER98.255.961 178.468.432UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 1.250.202.859 804.066.470Diğer Borçlar1.429.198 895.294İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.429.198 895.294Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)150.211 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)150.211 0Uzun Vadeli Karşılıklar488.487 386.284Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar488.487 386.284TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.252.270.755 805.348.048TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.350.526.716 983.816.480ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar691.213.537 979.262.620Ödenmiş Sermaye9 332.007.786 332.007.786Geri Alınmış Paylar (-)9 -4.239.836 -4.239.836Paylara İlişkin Primler (İskontolar)9 249.751.377 249.751.377Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-112.331 -204.272Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-112.331 -204.272Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-112.331 -204.272Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.056.295 5.056.295Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları396.891.270 301.846.450Net Dönem Karı veya Zararı-288.141.024 95.044.820TOPLAM ÖZKAYNAKLAR691.213.537 979.262.620TOPLAM KAYNAKLAR2.041.740.253 1.963.079.100Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 102.395.750 104.282.355 37.811.422 37.986.115Satışların Maliyeti10 -15.333.213 -12.339.548 -4.245.171 -4.258.082TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)87.062.537 91.942.807 33.566.251 33.728.033BRÜT KAR (ZARAR)87.062.537 91.942.807 33.566.251 33.728.033Genel Yönetim Giderleri11 -5.037.302 -4.846.726 -1.716.983 -1.679.369Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 21.750.393 278.794 11.814.546 81.390Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -17.671.326 -10.549.279 -1.970.583 -3.757.656ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)86.104.302 76.825.596 41.693.231 28.372.398FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)86.104.302 76.825.596 41.693.231 28.372.398Finansman Gelirleri13 4.930.193 48.850.593 342.591 47.532.904Finansman Giderleri14 -379.175.519 -119.954.422 -205.901.305 -14.073.764SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-288.141.024 5.721.767 -163.865.483 61.831.538Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-288.141.024 5.721.767 -163.865.483 61.831.538DÖNEM KARI (ZARARI)-288.141.024 5.721.767 -163.865.483 61.831.538Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-288.141.024 5.721.767 -163.865.483 61.831.538Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Kayıp) 15 -0,87900000 0,01700000 -0,50000000 0,19600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar91.941 63.698 0 35.039Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)91.941 63.698 0 35.039Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)91.941 63.698 0 35.039TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-288.049.083 5.785.465 -163.865.483 61.866.577Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-288.049.083 5.785.465 -163.865.483 61.866.577http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887510BIST