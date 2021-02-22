***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler332.007.786 -3.984.585 249.751.377 -222.769 5.056.295 297.912.921 3.933.529 884.454.554 884.454.554Transferler3.933.529 -3.933.529 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)18.497 95.044.820 95.063.317 95.063.317Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-255.251 -255.251 -255.251Dönem Sonu Bakiyeler332.007.786 -4.239.836 249.751.377 -204.272 5.056.295 301.846.450 95.044.820 979.262.620 0 979.262.620Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler332.007.786 -4.239.836 249.751.377 -204.272 5.056.295 301.846.450 95.044.820 979.262.620 0 979.262.620Transferler95.044.820 -95.044.820 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)112.332 -360.865.188 -360.752.856 -360.752.856Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)14 1.305.190 622.998.844Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI307.340.317 86.909.030Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler95.265.148 -144.168.431Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler9,18 95.265.148 -144.168.431Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-35.061 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-32.760.992 54.494.508Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8.740.304 -9.580.379Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-21.401.303 20.678.560İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-20.099.993 43.396.327Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)136.060 23.658.068Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-20.236.053 19.738.259Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları74.933.060 27.285.527Alınan Faiz273.784 8.802.656Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -24.263YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-92.601.302 -1.046.643Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.034 -60.074Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.034 -60.074Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -92.596.268 -986.569Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI25.089.409 -33.383.786İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları4.489.080 -255.251İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 4.489.080 -255.251Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri312.892.000 0Kredilerden Nakit Girişleri25 312.892.000 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-239.166.443 -95.776.943Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları25 -239.166.443 -95.776.943Ödenen Faiz-53.125.228 62.648.408YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.694.951 1.633.491Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.694.951 1.633.491DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.249.982 1.616.491DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 10.944.933 3.249.982Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 10.948.060 3.250.476Ticari Alacaklar9.873.991 14.639.263İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,24 3.348.312 10.952.107İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 6.525.679 3.687.156Diğer Alacaklar6 387.169 31.791İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar387.169 31.791Peşin Ödenmiş Giderler7 761.658 98.217Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar209.464 318.915Diğer Dönen Varlıklar12 18.047.812 22.417.972ARA TOPLAM40.228.154 40.756.634TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR40.228.154 40.756.634DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 1.918.268.154 1.920.937.034Maddi Duran Varlıklar623.197 588.136Maddi Olmayan Duran Varlıklar124.558 119.524Peşin Ödenmiş Giderler7 3.977.959 663.412Diğer Duran Varlıklar12 24.545 14.360TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.923.018.413 1.922.322.466TOPLAM VARLIKLAR1.963.246.567 1.963.079.100KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 0 20.050.827Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 81.030.591 76.209.160Ticari Borçlar37.273.317 58.674.620İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,24 33.197.669 50.922.725İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 4.075.648 7.751.895Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar93.530 61.966Diğer Borçlar6 297.521 243.893İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar297.521 243.893Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)639.552 22.404.709İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24 9.004 21.686.960İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)630.548 717.749Kısa Vadeli Karşılıklar1.148.956 582.668Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 686.051 582.668Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 462.905 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 1.103.896 240.589ARA TOPLAM121.587.363 178.468.432TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER121.587.363 178.468.432UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 1.216.641.325 804.066.470Diğer Borçlar6 1.267.301 895.294İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.267.301 895.294Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)208.598 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 208.598 0Uzun Vadeli Karşılıklar11 543.136 386.284Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar543.136 386.284TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.218.660.360 805.348.048TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.340.247.723 983.816.480ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar622.998.844 979.262.620Ödenmiş Sermaye14 332.007.786 332.007.786Geri Alınmış Paylar (-)14 -2.934.646 -4.239.836Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14 252.935.267 249.751.377Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-91.940 -204.272Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-91.940 -204.272Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-91.940 -204.272Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.056.295Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları396.891.270 301.846.450Net Dönem Karı veya Zararı-360.865.188 95.044.820TOPLAM ÖZKAYNAKLAR622.998.844 979.262.620TOPLAM KAYNAKLAR1.963.246.567 1.963.079.100Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 142.174.875 140.423.811Satışların Maliyeti15 -20.609.450 -18.814.320TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)121.565.425 121.609.491BRÜT KAR (ZARAR)121.565.425 121.609.491Genel Yönetim Giderleri16 -9.148.669 -6.455.879Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 28.746.273 146.265.382Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -115.531.736 -8.842.902ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)25.631.293 252.576.092Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler17 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)25.631.293 252.576.092Finansman Gelirleri19 10.805.596 49.521.648Finansman Giderleri20 -397.302.077 -207.052.920SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-360.865.188 95.044.820Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-360.865.188 95.044.820DÖNEM KARI (ZARARI)-360.865.188 95.044.820Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-360.865.188 95.044.820Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Kayıp) 23 -1,09200000 0,28800000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar112.332 18.497Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)112.332 18.497Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)112.332 18.497TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-360.752.856 95.063.317Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-360.752.856 95.063.317http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911523BIST