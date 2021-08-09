***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
09.08.2021 18:38
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
332.007.786 -4.239.836 249.751.377 -204.272 5.056.295 301.846.450 95.044.820 979.262.620 979.262.620
Transferler
95.044.820 -95.044.820 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
91.941 -124.275.541 -124.183.600 -124.183.600
Dönem Sonu Bakiyeler
332.007.786 -4.239.836 249.751.377 -112.331 5.056.295 396.891.270 -124.275.541 855.079.020 0 855.079.020
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
332.007.786 -2.934.646 252.935.267 -91.940 5.056.295 396.891.270 -360.865.188 622.998.844 0 62.998.844
Transferler
-360.865.188 360.865.188 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
91.940 -137.390.042 -137.298.102 -137.298.102
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
2.934.646 8.703.935 11.638.581 11.638.581
Dönem Sonu Bakiyeler
332.007.786 261.639.202 5.056.295 36.026.082 -137.390.042 497.339.323 0 497.339.323
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
55.065.845 -37.970.692
Dönem Karı (Zararı)
-137.390.042 -124.275.541
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
195.652.257 167.189.667
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.482.320 3.653.710
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 38.294.891 19.346.944
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
154.892.374 144.186.344
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-17.328 2.669
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.786.601 -81.151.132
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.747.793 -27.558.512
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.253.394 -55.091.209
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.707.798 1.498.589
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.354.604 13.066.120
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.353.194 -11.567.531
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
54.475.614 -38.237.006
Alınan Faiz
590.231 266.314
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-516.929 -54.393.882
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -4.918
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -4.918
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -516.929 -431.564
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6 0 -53.957.400
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-48.390.796 92.436.611
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.751.471 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.751.471 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 312.892.000
Kredilerden Nakit Girişleri
312.892.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-29.100.799 -210.330.752
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-29.100.799 -210.330.752
Ödenen Faiz
-31.041.468 -10.124.637
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.158.120 72.037
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.158.120 72.037
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.944.933 3.249.982
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 17.103.053 3.322.019
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 17.103.684 10.948.060
Ticari Alacaklar
5 21.649.321 9.873.991
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,16 14.120.950 3.348.312
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.528.371 6.525.679
Diğer Alacaklar
60.862 387.169
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
60.862 387.169
Peşin Ödenmiş Giderler
6 2.963.188 761.658
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
240.332 209.464
Diğer Dönen Varlıklar
13.086.399 18.047.812
ARA TOPLAM
55.103.786 40.228.154
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
55.103.786 40.228.154
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 1.918.785.083 1.918.268.154
Maddi Duran Varlıklar
640.525 623.197
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
124.558 124.558
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
124.558 124.558
Peşin Ödenmiş Giderler
6 3.497.621 3.977.959
Diğer Duran Varlıklar
205.601 24.545
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.923.253.388 1.923.018.413
TOPLAM VARLIKLAR
1.978.357.174 1.963.246.567
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 117.361.532 81.030.591
Ticari Borçlar
5 40.526.711 37.273.317
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,16 37.443.822 33.197.669
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.082.889 4.075.648
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
165.296 93.530
Diğer Borçlar
1.979.218 297.521
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.979.218 297.521
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 607.763 639.552
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 0 9.004
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
607.763 630.548
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.328.063 1.148.956
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
795.561 686.051
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
532.502 462.905
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.780.047 1.103.896
ARA TOPLAM
163.748.630 121.587.363
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
163.748.630 121.587.363
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 1.315.177.782 1.216.641.325
Diğer Borçlar
1.293.592 1.267.301
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.293.592 1.267.301
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
137.676 208.598
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
137.676 208.598
Uzun Vadeli Karşılıklar
660.171 543.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
660.171 543.136
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.317.269.221 1.218.660.360
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.481.017.851 1.340.247.723
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
497.339.323 622.998.844
Ödenmiş Sermaye
9 332.007.786 332.007.786
Geri Alınmış Paylar (-)
9 0 -2.934.646
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
9 261.639.202 252.935.267
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 -91.940
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -91.940
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -91.940
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.056.295 5.056.295
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
36.026.082 396.891.270
Net Dönem Karı veya Zararı
-137.390.042 -360.865.188
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
497.339.323 622.998.844
TOPLAM KAYNAKLAR
1.978.357.174 1.963.246.567
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
10 83.057.072 64.584.328 42.383.358 27.793.391
Satışların Maliyeti
10 -10.157.388 -11.088.042 -5.498.194 -4.419.615
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
72.899.684 53.496.286 36.885.164 23.373.776
BRÜT KAR (ZARAR)
72.899.684 53.496.286 36.885.164 23.373.776
Genel Yönetim Giderleri
11 -4.452.886 -3.320.319 -2.395.384 -1.645.719
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 6.606.138 9.935.847 2.552.351 9.825.028
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -4.261.021 -15.700.743 -420.071 -1.253.842
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
70.791.915 44.411.071 36.622.060 30.299.243
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
70.791.915 44.411.071 36.622.060 30.299.243
Finansman Gelirleri
13 587.735 4.587.602 372.163 -4.082.785
Finansman Giderleri
14 -208.769.692 -173.274.214 -93.795.777 -79.808.498
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-137.390.042 -124.275.541 -56.801.554 -53.592.040
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-137.390.042 -124.275.541 -56.801.554 -53.592.040
DÖNEM KARI (ZARARI)
-137.390.042 -124.275.541 -56.801.554 -53.592.040
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-137.390.042 -124.275.541 -56.801.554 -53.592.040
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç (Kayıp) 15 -0,41400000 -0,37900000 -0,37900000 -0,16400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
91.940 91.941 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
91.940 91.941 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
91.940 91.941 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-137.298.102 -124.183.600 -56.801.554 -53.592.040
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-137.298.102 -124.183.600 -56.801.554 -53.592.040
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956260
BIST