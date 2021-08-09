***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler332.007.786 -4.239.836 249.751.377 -204.272 5.056.295 301.846.450 95.044.820 979.262.620 979.262.620Transferler95.044.820 -95.044.820 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)91.941 -124.275.541 -124.183.600 -124.183.600Dönem Sonu Bakiyeler332.007.786 -4.239.836 249.751.377 -112.331 5.056.295 396.891.270 -124.275.541 855.079.020 0 855.079.020Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler332.007.786 -2.934.646 252.935.267 -91.940 5.056.295 396.891.270 -360.865.188 622.998.844 0 62.998.844Transferler-360.865.188 360.865.188 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)91.940 -137.390.042 -137.298.102 -137.298.102Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)2.934.646 8.703.935 11.638.581 11.638.581Dönem Sonu Bakiyeler332.007.786 261.639.202 5.056.295 36.026.082 -137.390.042 497.339.323 0 497.339.323Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI55.065.845 -37.970.692Dönem Karı (Zararı)-137.390.042 -124.275.541Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler195.652.257 167.189.667Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.482.320 3.653.710Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler13,14 38.294.891 19.346.944Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler154.892.374 144.186.344Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler0 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-17.328 2.669İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.786.601 -81.151.132Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-12.747.793 -27.558.512Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.253.394 -55.091.209İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.707.798 1.498.589Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)3.354.604 13.066.120Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.353.194 -11.567.531Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları54.475.614 -38.237.006Alınan Faiz590.231 266.314Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-516.929 -54.393.882Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -4.918Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -4.918Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -516.929 -431.564Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)6 0 -53.957.400FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-48.390.796 92.436.611İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri11.751.471 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11.751.471 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 312.892.000Kredilerden Nakit Girişleri312.892.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-29.100.799 -210.330.752Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-29.100.799 -210.330.752Ödenen Faiz-31.041.468 -10.124.637YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.158.120 72.037Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.158.120 72.037DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.944.933 3.249.982DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 17.103.053 3.322.019Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 17.103.684 10.948.060Ticari Alacaklar5 21.649.321 9.873.991İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,16 14.120.950 3.348.312İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7.528.371 6.525.679Diğer Alacaklar60.862 387.169İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar60.862 387.169Peşin Ödenmiş Giderler6 2.963.188 761.658Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar240.332 209.464Diğer Dönen Varlıklar13.086.399 18.047.812ARA TOPLAM55.103.786 40.228.154TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR55.103.786 40.228.154DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 1.918.785.083 1.918.268.154Maddi Duran Varlıklar640.525 623.197Maddi Olmayan Duran Varlıklar124.558 124.558Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar124.558 124.558Peşin Ödenmiş Giderler6 3.497.621 3.977.959Diğer Duran Varlıklar205.601 24.545TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.923.253.388 1.923.018.413TOPLAM VARLIKLAR1.978.357.174 1.963.246.567KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 117.361.532 81.030.591Ticari Borçlar5 40.526.711 37.273.317İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,16 37.443.822 33.197.669İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.082.889 4.075.648Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar165.296 93.530Diğer Borçlar1.979.218 297.521İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.979.218 297.521Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 607.763 639.552İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 0 9.004İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)607.763 630.548Kısa Vadeli Karşılıklar1.328.063 1.148.956Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar795.561 686.051Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar532.502 462.905Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.780.047 1.103.896ARA TOPLAM163.748.630 121.587.363TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER163.748.630 121.587.363UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 1.315.177.782 1.216.641.325Diğer Borçlar1.293.592 1.267.301İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.293.592 1.267.301Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)137.676 208.598İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)137.676 208.598Uzun Vadeli Karşılıklar660.171 543.136Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar660.171 543.136TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.317.269.221 1.218.660.360TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.481.017.851 1.340.247.723ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar497.339.323 622.998.844Ödenmiş Sermaye9 332.007.786 332.007.786Geri Alınmış Paylar (-)9 0 -2.934.646Paylara İlişkin Primler (İskontolar)9 261.639.202 252.935.267Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 -91.940Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -91.940Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -91.940Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.056.295 5.056.295Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları36.026.082 396.891.270Net Dönem Karı veya Zararı-137.390.042 -360.865.188TOPLAM ÖZKAYNAKLAR497.339.323 622.998.844TOPLAM KAYNAKLAR1.978.357.174 1.963.246.567Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 83.057.072 64.584.328 42.383.358 27.793.391Satışların Maliyeti10 -10.157.388 -11.088.042 -5.498.194 -4.419.615TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)72.899.684 53.496.286 36.885.164 23.373.776BRÜT KAR (ZARAR)72.899.684 53.496.286 36.885.164 23.373.776Genel Yönetim Giderleri11 -4.452.886 -3.320.319 -2.395.384 -1.645.719Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 6.606.138 9.935.847 2.552.351 9.825.028Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -4.261.021 -15.700.743 -420.071 -1.253.842ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)70.791.915 44.411.071 36.622.060 30.299.243FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)70.791.915 44.411.071 36.622.060 30.299.243Finansman Gelirleri13 587.735 4.587.602 372.163 -4.082.785Finansman Giderleri14 -208.769.692 -173.274.214 -93.795.777 -79.808.498SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-137.390.042 -124.275.541 -56.801.554 -53.592.040SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-137.390.042 -124.275.541 -56.801.554 -53.592.040DÖNEM KARI (ZARARI)-137.390.042 -124.275.541 -56.801.554 -53.592.040Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-137.390.042 -124.275.541 -56.801.554 -53.592.040Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Kayıp) 15 -0,41400000 -0,37900000 -0,37900000 -0,16400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar91.940 91.941 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)91.940 91.941 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)91.940 91.941 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-137.298.102 -124.183.600 -56.801.554 -53.592.040Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-137.298.102 -124.183.600 -56.801.554 -53.592.040http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956260BIST