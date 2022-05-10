***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
10.05.2022 18:40
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
332.007.786 -2.934.646 252.935.267 -91.940 5.056.295 396.891.270 -360.865.188 622.998.844 622.998.844
Transferler
-360.865.188 360.865.188 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
91.940 -80.588.488 -80.496.548 -80.496.548
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
10 2.934.646 8.703.935 11.638.581 11.638.581
Dönem Sonu Bakiyeler
332.007.786 261.639.202 5.056.295 36.026.082 -80.588.488 554.140.877 0 554.140.877
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
332.007.786 261.639.202 -91.940 5.056.295 36.026.082 -229.276.304 405.361.121 0 405.361.121
Transferler
-229.276.304 229.276.304 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
172.921 -132.232.622 -132.059.701 -132.059.701
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
2.934.646 8.703.935
Dönem Sonu Bakiyeler
332.007.786 261.639.202 80.981 5.056.295 -193.250.222 -132.232.622 273.301.420 0 273.301.420
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
62.030.550 24.641.813
Dönem Karı (Zararı)
-132.232.622 -80.588.488
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
173.950.795 114.384.173
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.875.834 2.429.085
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13,14,15 28.727.952 17.791.781
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
139.402.833 94.167.967
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-55.824 -4.660
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
20.089.549 -9.372.571
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
14.975.733 -11.354.719
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.196.106 -1.443.233
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.917.710 3.425.381
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.717.883 -68.471
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
5.635.593 3.493.852
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
61.807.722 24.423.114
Alınan Faiz
222.828 218.699
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-263.729 -131.295
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -263.729 -131.295
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-49.949.316 -17.025.947
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 11.730.521
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 11.730.521
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-27.299.736 -17.697.028
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-27.299.736 -17.697.028
Ödenen Faiz
-22.649.580 -11.059.440
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.817.505 7.484.571
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.817.505 7.484.571
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.429.557 10.944.933
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 24.247.062 18.429.504
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 24.252.617 12.429.664
Ticari Alacaklar
5 32.591.336 45.918.703
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,17 29.519.742 40.996.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.071.594 4.922.313
Diğer Alacaklar
58.400 3.127
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
58.400 3.127
Peşin Ödenmiş Giderler
6 3.914.687 529.274
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
269.060 257.532
Diğer Dönen Varlıklar
458.695 2.133.572
ARA TOPLAM
61.544.795 61.271.872
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
8 349.235.000 349.235.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
410.779.795 410.506.872
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 2.025.145.557 2.024.881.828
Maddi Duran Varlıklar
772.471 716.647
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
128.241 128.357
Peşin Ödenmiş Giderler
6 3.133.338 3.469.083
Diğer Duran Varlıklar
2.452.756 206.502
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.031.632.363 2.029.402.417
TOPLAM VARLIKLAR
2.442.412.158 2.439.909.289
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 379.398.579 283.342.595
Ticari Borçlar
5 66.561.821 63.365.715
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,17 58.334.228 56.810.389
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.227.593 6.555.326
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
131.800 101.707
Diğer Borçlar
3.243.502 371.430
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.243.502 371.430
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
633.378 262.550
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 633.378 262.550
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.973.614 1.138.933
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.148.643 1.108.896
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
5.824.971 30.037
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.734.756 172.510
ARA TOPLAM
459.677.450 348.755.440
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
459.677.450 348.755.440
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 1.706.671.170 1.682.713.838
Diğer Borçlar
1.974.405 1.808.984
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.974.405 1.808.984
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.777 369.959
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.777 369.959
Uzun Vadeli Karşılıklar
782.936 899.947
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
782.936 899.947
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.709.433.288 1.685.792.728
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.169.110.738 2.034.548.168
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
273.301.420 405.361.121
Ödenmiş Sermaye
10 332.007.786 332.007.786
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10 261.639.202 261.639.202
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
80.981 -91.940
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
80.981 -91.940
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
80.981 -91.940
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.056.295 5.056.295
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-193.250.222 36.026.082
Net Dönem Karı veya Zararı
-132.232.622 -229.276.304
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
273.301.420 405.361.121
TOPLAM KAYNAKLAR
2.442.412.158 2.439.909.289
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 46.055.002 40.673.714
Satışların Maliyeti
11 -9.224.110 -4.659.194
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
36.830.892 36.014.520
BRÜT KAR (ZARAR)
36.830.892 36.014.520
Genel Yönetim Giderleri
12 -2.714.407 -2.057.502
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 3.746.010 4.053.787
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -3.283.089 -3.840.950
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
34.579.406 34.169.855
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
34.579.406 34.169.855
Finansman Gelirleri
14 1.151.834 215.572
Finansman Giderleri
15 -174.891.225 -114.973.915
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-139.159.985 -80.588.488
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-139.159.985 -80.588.488
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.927.363 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
0
Ana Ortaklık Payları
-132.232.622 -80.588.488
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç (Kayıp) 16 -0,39800000 -0,24300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
172.921 91.940
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
172.921 91.940
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
172.921 91.940
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-132.059.701 -80.496.548
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-132.059.701 -80.496.548
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028628
BIST