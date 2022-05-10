***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler332.007.786 -2.934.646 252.935.267 -91.940 5.056.295 396.891.270 -360.865.188 622.998.844 622.998.844Transferler-360.865.188 360.865.188 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)91.940 -80.588.488 -80.496.548 -80.496.548Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)10 2.934.646 8.703.935 11.638.581 11.638.581Dönem Sonu Bakiyeler332.007.786 261.639.202 5.056.295 36.026.082 -80.588.488 554.140.877 0 554.140.877Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler332.007.786 261.639.202 -91.940 5.056.295 36.026.082 -229.276.304 405.361.121 0 405.361.121Transferler-229.276.304 229.276.304 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)172.921 -132.232.622 -132.059.701 -132.059.701Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)2.934.646 8.703.935Dönem Sonu Bakiyeler332.007.786 261.639.202 80.981 5.056.295 -193.250.222 -132.232.622 273.301.420 0 273.301.420Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI62.030.550 24.641.813Dönem Karı (Zararı)-132.232.622 -80.588.488Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler173.950.795 114.384.173Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.875.834 2.429.085Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler13,14,15 28.727.952 17.791.781Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler139.402.833 94.167.967Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler0 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-55.824 -4.660İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler20.089.549 -9.372.571Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler14.975.733 -11.354.719Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.196.106 -1.443.233İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.917.710 3.425.381Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-3.717.883 -68.471Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)5.635.593 3.493.852Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları61.807.722 24.423.114Alınan Faiz222.828 218.699Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-263.729 -131.295Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -263.729 -131.295FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-49.949.316 -17.025.947İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 11.730.521Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 11.730.521Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-27.299.736 -17.697.028Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-27.299.736 -17.697.028Ödenen Faiz-22.649.580 -11.059.440YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.817.505 7.484.571Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.817.505 7.484.571DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ12.429.557 10.944.933DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 24.247.062 18.429.504Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 24.252.617 12.429.664Ticari Alacaklar5 32.591.336 45.918.703İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,17 29.519.742 40.996.390İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.071.594 4.922.313Diğer Alacaklar58.400 3.127İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar58.400 3.127Peşin Ödenmiş Giderler6 3.914.687 529.274Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar269.060 257.532Diğer Dönen Varlıklar458.695 2.133.572ARA TOPLAM61.544.795 61.271.872Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar8 349.235.000 349.235.000TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR410.779.795 410.506.872DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 2.025.145.557 2.024.881.828Maddi Duran Varlıklar772.471 716.647Maddi Olmayan Duran Varlıklar128.241 128.357Peşin Ödenmiş Giderler6 3.133.338 3.469.083Diğer Duran Varlıklar2.452.756 206.502TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.031.632.363 2.029.402.417TOPLAM VARLIKLAR2.442.412.158 2.439.909.289KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 379.398.579 283.342.595Ticari Borçlar5 66.561.821 63.365.715İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,17 58.334.228 56.810.389İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8.227.593 6.555.326Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar131.800 101.707Diğer Borçlar3.243.502 371.430İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.243.502 371.430Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)633.378 262.550İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 633.378 262.550Kısa Vadeli Karşılıklar6.973.614 1.138.933Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.148.643 1.108.896Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar5.824.971 30.037Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.734.756 172.510ARA TOPLAM459.677.450 348.755.440TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER459.677.450 348.755.440UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 1.706.671.170 1.682.713.838Diğer Borçlar1.974.405 1.808.984İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.974.405 1.808.984Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.777 369.959İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.777 369.959Uzun Vadeli Karşılıklar782.936 899.947Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar782.936 899.947TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.709.433.288 1.685.792.728TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.169.110.738 2.034.548.168ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar273.301.420 405.361.121Ödenmiş Sermaye10 332.007.786 332.007.786Paylara İlişkin Primler (İskontolar)10 261.639.202 261.639.202Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)80.981 -91.940Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)80.981 -91.940Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)80.981 -91.940Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.056.295 5.056.295Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-193.250.222 36.026.082Net Dönem Karı veya Zararı-132.232.622 -229.276.304TOPLAM ÖZKAYNAKLAR273.301.420 405.361.121TOPLAM KAYNAKLAR2.442.412.158 2.439.909.289Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 46.055.002 40.673.714Satışların Maliyeti11 -9.224.110 -4.659.194TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)36.830.892 36.014.520BRÜT KAR (ZARAR)36.830.892 36.014.520Genel Yönetim Giderleri12 -2.714.407 -2.057.502Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 3.746.010 4.053.787Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -3.283.089 -3.840.950ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)34.579.406 34.169.855Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)34.579.406 34.169.855Finansman Gelirleri14 1.151.834 215.572Finansman Giderleri15 -174.891.225 -114.973.915SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-139.159.985 -80.588.488Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-139.159.985 -80.588.488DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.927.363 0DÖNEM KARI (ZARARI)Ana Ortaklık Payları-132.232.622 -80.588.488Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Kayıp) 16 -0,39800000 -0,24300000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar172.921 91.940Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)172.921 91.940Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)172.921 91.940TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-132.059.701 -80.496.548Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-132.059.701 -80.496.548http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028628BIST