***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
31.03.2022 14:26
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.20
16:392.240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 9,74
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.245
En Düşük
2.226
16:3914,6841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0310
|Açılış
|: 14,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6841
En Düşük
14,5922
16:3916,3116
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0425
|Açılış
|: 16,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2546
16:39915,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 4,62
|Açılış
|: 915,62
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
916,01
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler16:37
|ULUSE
|113,30
|5.702.591
|% 10,00
|
|TURGG
|216,70
|54.896.095
|% 10,00
|
|PENTA
|374,80
|45.758.135
|% 9,98
|
|MAALT
|286,90
|42.199.750
|% 9,97
|
|YKSLN
|7,22
|65.508.955
|% 9,89
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,20
|140.676.278
|% -7,95
|
|SANEL
|5,57
|790.883
|% -6,54
|
|AKFGY
|3,29
|310.573.987
|% -5,46
|
|SERVE
|19,00
|152.494
|% -4,52
|
|THYAO
|32,62
|3.711.568.053
|% 1,37
|
|GARAN
|12,25
|2.386.675.372
|% 0,49
|
|KRDMD
|15,24
|1.894.294.918
|% 1,94
|
|SISE
|15,25
|1.117.578.731
|% 0,79
|
|TUPRS
|213,80
|1.002.846.041
|% 3,59
|
|ODAS
|1,73
|394.279.694
|% 2,98
|
|GARAN
|12,25
|2.386.675.372
|% 0,49
|
|YKBNK
|4,10
|738.616.755
|% -0,49
|
|KARSN
|5,55
|960.063.495
|% 4,52
|
|KRDMD
|15,24
|1.894.294.918
|% 1,94
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6782
|14,6785
|% 0,17
|
|Euro
|16,2950
|16,3058
|% -0,30
|
|Sterlin
|19,2244
|19,3208
|% 0,13
|
|Frank
|15,8179
|15,9132
|% 0,02
|
|Riyal
|3,9011
|3,9207
|% 0,14
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|6,00
|
|Altın Gr.
|914
|914
|2,82
|
|Cumhuriyet
|6.047
|6.140
|12,00
|
|Tam
|6.024
|6.174
|17,26
|
|Yarım
|2.912
|2.987
|8,35
|
|Çeyrek
|1.460
|1.493
|4,17
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,05
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|0,07
|
|B. Petrol
|107
|107
|-4,09
|