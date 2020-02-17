***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2020 13:47
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2019 yılı dördüncü dönem geçici vergi eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2020
Açıklamalar
2019 yılı dördüncü dönemine ait Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmeyen ekteki gelir tablomuz Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819432
BIST
14:57120.912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 760,91
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
14:576,0491
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0052
|Açılış
|: 6,0470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
14:576,5581
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0030
|Açılış
|: 6,5540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
14:57307,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,68
|Açılış
|: 307,41
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|11,15
|51.308.789
|% 18,37
|
|GSRAY
|3,32
|697.969.840
|% 15,28
|
|TSPOR
|5,35
|211.039.550
|% 14,81
|
|EDIP
|2,52
|37.457.977
|% 11,50
|
|GUBRF
|17,20
|170.617.326
|% 10,19
|
|ARDYZ
|16,23
|30.113.600
|% -9,83
|
|ERBOS
|24,96
|14.931.107
|% -9,17
|
|HUBVC
|39,94
|46.205.893
|% -7,50
|
|ARSAN
|4,93
|8.123.765
|% -7,16
|
|IHGZT
|4,01
|147.187
|% -6,53
|
|ASELS
|29,12
|1.524.442.639
|% 0,14
|
|THYAO
|15,22
|1.334.000.153
|% 2,22
|
|GSRAY
|3,32
|697.969.840
|% 15,28
|
|ODAS
|2,24
|547.859.832
|% 4,19
|
|PETKM
|4,16
|367.872.785
|% 0,24
|
|ODAS
|2,24
|547.859.832
|% 4,19
|
|GSRAY
|3,32
|697.969.840
|% 15,28
|
|KARSN
|1,93
|186.259.195
|% -2,03
|
|BJKAS
|2,95
|278.779.146
|% 2,43
|
|PETKM
|4,16
|367.872.785
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8491
|7,8885
|% -0,34
|
|Frank
|6,1364
|6,1733
|% -0,08
|
|Riyal
|1,6080
|1,6160
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.581
|-2,14
|
|Altın Gr.
|307
|308
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|2.035
|2.065
|0,00
|
|Tam
|2.027
|2.077
|-3,84
|
|Yarım
|979
|1.005
|-1,86
|
|Çeyrek
|491
|502
|-0,93
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,01
|
|B. Petrol
|57,26
|57,26
|-0,07
|