***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
31.05.2021 12:12
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.03.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021/1. dönem geçici vergi beyanname eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
31/05/2021
Açıklamalar
2021 yılı birinci dönemine ait Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmeyen ekteki gelir tablomuz Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938958
BIST
12:061.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,95
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.421
12:068,4883
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0764
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4716
12:0610,3563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0856
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3345
12:06519,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -4,39
|Açılış
|: 519,87
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
519,16
BIST En Aktif Hisseler12:06
|YAYLA
|3,85
|37.832.418
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,44
|68.462
|% 9,91
|
|CELHA
|6,57
|4.653.106
|% 9,87
|
|OYAYO
|8,36
|7.001.512
|% 9,47
|
|TUCLK
|11,82
|37.814.464
|% 9,34
|
|KUTPO
|36,12
|73.418.183
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|36.908.232
|% -9,95
|
|ADESE
|1,40
|27.717.051
|% -7,28
|
|UZERB
|39,90
|35.072
|% -7,21
|
|SANFM
|15,40
|1.224.857
|% -6,67
|
|THYAO
|13,28
|453.184.529
|% 2,31
|
|KRDMD
|8,02
|363.864.817
|% 1,65
|
|EREGL
|19,51
|289.124.815
|% 1,56
|
|GARAN
|7,97
|229.769.648
|% -0,13
|
|EKGYO
|1,95
|227.393.834
|% 3,72
|
|EKGYO
|1,95
|227.393.834
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,17
|184.297.852
|% 0,46
|
|KRDMD
|8,02
|363.864.817
|% 1,65
|
|SKBNK
|1,11
|50.482.159
|% 0,91
|
|KARSN
|4,46
|203.501.643
|% -4,50
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4869
|8,4883
|% -0,89
|
|Euro
|10,3509
|10,3563
|% -0,82
|
|Sterlin
|11,9798
|12,0399
|% -1,13
|
|Frank
|9,3864
|9,4430
|% -0,98
|
|Riyal
|2,2541
|2,2654
|% -1,00
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|2,81
|
|Altın Gr.
|519
|519
|-4,93
|
|Cumhuriyet
|3.430
|3.482
|-20,00
|
|Tam
|3.414
|3.500
|-20,97
|
|Yarım
|1.650
|1.693
|-10,14
|
|Çeyrek
|828
|847
|-5,07
|
|Gümüş.Ons
|27,98
|28,01
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,63
|-0,06
|
|B. Petrol
|69,42
|69,42
|0,70
|
Seans Raporu
12:06
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12:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 67 artarak (% 0.31 ) 1, 512
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12:18XU100
Endeks 1, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 15 üstünde . İşlem hacmi 4, 719.00 milyon TL de
-
12:18EUKYO
Yüzde 4.09 oranında artışla 4.84 lira fiyatla işlem gören hissede 315, 336 adet işlem
-
12:16IHLGM
Yüzde 5.00 oranında artışla 1.05 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 294, 590 adet işlem
-
12:15SAMAT
Yüzde 7.01 oranında artışla 5.19 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 411, 085 adet işlem