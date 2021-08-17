***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.08.2021 17:37
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-30.06.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021/2. dönem geçici vergi beyanname eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2021
Açıklamalar
2021 yılı ikinci dönemine ait Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmeyen ekteki gelir tablomuz Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958672
BIST
17:481.457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,12
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.461
En Düşük
1.450
17:488,4370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0169
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3749
17:489,8900
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0786
|Açılış
|: 9,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8670
17:48485,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,82
|Açılış
|: 485,06
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
482,42
BIST En Aktif Hisseler17:48
|SELGD
|6,50
|29.613.752
|% 9,98
|
|MANAS
|19,28
|8.149.116
|% 9,98
|
|VBTYZ
|26,48
|199.918.842
|% 9,97
|
|IZFAS
|7,50
|5.606.628
|% 9,97
|
|SELVA
|7,74
|58.212.323
|% 9,94
|
|IDEAS
|41,32
|2.256.196
|% -9,98
|
|VKING
|7,53
|68.045.672
|% -9,93
|
|DAGI
|3,45
|49.427.335
|% -9,92
|
|DARDL
|2,39
|84.663.440
|% -9,81
|
|KENT
|179,10
|840.468
|% -9,09
|
|GARAN
|9,43
|1.845.722.313
|% 0,32
|
|KRDMD
|8,17
|819.155.794
|% -0,85
|
|PETKM
|6,06
|783.218.159
|% 0,66
|
|GENIL
|16,45
|699.629.127
|% 3,65
|
|ARCLK
|33,84
|564.445.954
|% 2,36
|
|GARAN
|9,43
|1.845.722.313
|% 0,32
|
|PETKM
|6,06
|783.218.159
|% 0,66
|
|YKBNK
|2,55
|318.652.236
|% 0,39
|
|MRGYO
|1,09
|112.135.533
|% -0,91
|
|KRDMD
|8,17
|819.155.794
|% -0,85
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4309
|8,4370
|% -0,20
|
|Euro
|9,8859
|9,8900
|% -0,79
|
|Sterlin
|11,5716
|11,6296
|% -0,83
|
|Frank
|9,2008
|9,2563
|% -0,30
|
|Riyal
|2,2442
|2,2554
|% -0,15
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|-4,58
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-0,82
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|-3,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|-7,52
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,64
|
|Çeyrek
|776
|793
|-1,82
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,66
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,04
|
|B. Petrol
|69,89
|69,89
|0,38
|
Seans Raporu
17:48
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 41 artarak (% 0.09 ) 1, 572
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, KRDMD, PETKM
-
17:59XU100
Endeks 1, 457 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 12 üstünde . İşlem hacmi 13, 675.00 milyon TL de
-
17:59ADESE
Yüzde 9.45 oranında artışla 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 302, 771 adet işlem
-
17:57VANGD
Yüzde 9.93 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 323, 830 adet işlem