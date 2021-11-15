***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
15.11.2021 14:37
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-30.09.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021/3. dönem geçici vergi beyanname eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
15/11/2021
Açıklamalar
2021 yılı üçüncü dönemine ait Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmeyen ekteki gelir tablomuz Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977719
BIST
18:051.702
En Yüksek
|Değişim
|: 3,91%
|| 63,99
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.711
En Düşük
1.672
18:0510,0595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0599
|Açılış
|: 10,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0774
En Düşük
9,9378
18:0511,5050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0525
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5327
En Düşük
11,4087
18:05602,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 2,39
|Açılış
|: 602,37
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,41
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|123,70
|30.465.949
|% 9,96
|
|GARFA
|13,80
|7.730.207
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.198.742.993
|% 9,94
|
|SAHOL
|14,06
|792.672.566
|% 9,93
|
|GARAN
|11,63
|172.565.521
|% 9,92
|
|PENTA
|175,80
|33.131.565
|% -9,98
|
|OYLUM
|8,76
|43.808.732
|% -9,97
|
|ADESE
|1,10
|661.799.362
|% -9,84
|
|BASGZ
|14,25
|807.969.331
|% -8,48
|
|VAKFN
|5,84
|149.768.989
|% -8,46
|
|THYAO
|17,61
|3.615.134.881
|% -1,18
|
|PETKM
|7,93
|2.149.010.016
|% 3,66
|
|SISE
|9,94
|1.393.978.139
|% 3,97
|
|HALKB
|5,01
|1.174.425.540
|% 9,39
|
|SASA
|33,76
|1.170.637.706
|% 4,58
|
|ADESE
|1,10
|661.799.362
|% -9,84
|
|EKGYO
|2,18
|641.575.122
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,39
|943.648.003
|% 9,71
|
|HALKB
|5,01
|1.174.425.540
|% 9,39
|
|ODAS
|1,56
|338.956.970
|% 1,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0550
|10,0595
|% 0,60
|
|Euro
|11,4888
|11,5050
|% 0,46
|
|Sterlin
|13,4848
|13,5524
|% 0,78
|
|Frank
|10,8863
|10,9519
|% 0,63
|
|Riyal
|2,6751
|2,6886
|% 0,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|-3,02
|
|Altın Gr.
|601
|601
|0,94
|
|Cumhuriyet
|3.967
|4.027
|5,00
|
|Tam
|3.948
|4.047
|5,48
|
|Yarım
|1.908
|1.958
|2,65
|
|Çeyrek
|957
|979
|1,32
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|8,06
|8,07
|-0,07
|
|B. Petrol
|81,00
|81,00
|-1,17
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HALKB
Yüzde 9.17 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 223, 179, 509 adet işlem
-
17:57GARFA
Yüzde 9.24 oranında artışla 13.71 lira fiyatla işlem gören hissede 515, 830 adet işlem
-
17:56TSPOR
Yüzde 9.32 oranında artışla 7.74 lira fiyatla işlem gören hissede 112, 773, 902 adet işlem
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 62, 15 artarak (% 4.29 ) 1, 510
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, AKBNK, GARAN, VAKBN, AKSGY, DIRIT, SAHOL, YKBNK, ISCTR