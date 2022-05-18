***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
18.05.2022 09:43
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-31.03.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022/1. dönem geçici vergi beyanname eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
18/05/2022
Açıklamalar
2022 yılı birinci dönemine ait Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmeyen ekteki gelir tablomuz Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031050
BIST
12:472.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 7,04
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.406
En Düşük
2.385
12:4715,9508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0487
|Açılış
|: 15,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7900
|
15,9669
En Düşük
15,7603
12:4716,7867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0295
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6100
|
16,8209
En Düşük
16,5955
12:47933,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 4,96
|Açılış
|: 933,36
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
933,68
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler12:47
|ORCAY
|21,90
|85.962.735
|% 9,99
|
|ULUSE
|192,00
|41.665.059
|% 9,97
|
|IMASM
|42,64
|6.593.986
|% 9,95
|
|LIDFA
|6,09
|10.058.049
|% 9,93
|
|MANAS
|25,86
|35.937.076
|% 9,11
|
|UFUK
|36,44
|383.604
|% -9,98
|
|OZRDN
|10,40
|2.655.568
|% -6,22
|
|OYAYO
|8,28
|3.778.810
|% -6,02
|
|MNDRS
|3,39
|16.276.047
|% -4,78
|
|LKMNH
|17,64
|4.534.498
|% -4,55
|
|THYAO
|41,92
|2.147.571.791
|% -0,38
|
|SISE
|19,98
|845.537.578
|% 0,35
|
|SAHOL
|19,67
|634.561.815
|% 1,29
|
|YKBNK
|4,31
|539.118.607
|% 1,17
|
|HEKTS
|25,70
|533.232.675
|% 4,22
|
|EKGYO
|2,65
|408.328.870
|% 0,76
|
|YKBNK
|4,31
|539.118.607
|% 1,17
|
|SKBNK
|1,18
|106.324.231
|% 0,85
|
|AKBNK
|7,96
|488.163.181
|% 1,40
|
|THYAO
|41,92
|2.147.571.791
|% -0,38
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9397
|15,9508
|% 0,31
|
|Euro
|16,7766
|16,7867
|% 0,18
|
|Sterlin
|19,7336
|19,8326
|% -0,41
|
|Frank
|15,9471
|16,0432
|% 0,02
|
|Riyal
|4,2398
|4,2611
|% 0,28
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|3,97
|
|Altın Gr.
|931
|932
|3,19
|
|Cumhuriyet
|6.203
|6.297
|39,00
|
|Tam
|6.175
|6.334
|42,62
|
|Yarım
|2.985
|3.064
|20,61
|
|Çeyrek
|1.497
|1.532
|10,31
|
|Gümüş.Ons
|21,70
|21,73
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|0,04
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,53
|