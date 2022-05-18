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***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

18.05.2022 09:43
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi


***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-31.03.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022/1. dönem geçici vergi beyanname eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
18/05/2022
Açıklamalar

2022 yılı birinci dönemine ait Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmeyen ekteki gelir tablomuz Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031050


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Altın Gr. 931 932 3,19  
Cumhuriyet 6.203 6.297 39,00  
Tam 6.175 6.334 42,62  
Yarım 2.985 3.064 20,61  
Çeyrek 1.497 1.532 10,31  
Gümüş.Ons 21,70 21,73 0,08  
Gümüş Gr. 11,10 11,12 0,04  
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