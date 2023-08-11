***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
11.08.2023 14:58
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2023-30.06.2023
Mali Tablonun Verildiği Otorite
BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2023/2. dönem geçici vergi beyanname eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
11/08/2023
Açıklamalar
2023 yılı ikinci dönemine ait Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmeyen ekteki gelir tablomuz Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184444
BIST
'
17:137.682
En Düşük
|Değişim
|: 3,23%
|| 240,33
|Açılış
|: 7.453
|
|Önceki Kapanış
|: 7.442
|
7.398
En Yüksek
7.685
17:1327,0735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0754
|Açılış
|: 27,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0850
|
27,4046
En Düşük
26,9847
17:1329,7045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0682
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8500
|
30,2292
En Düşük
29,3037
17:131.667,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,62
|Açılış
|: 1.667,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.661,98
|
1.689,19
En Düşük
1.659,13
BIST En Aktif Hisseler17:11
|SANEL
|21,34
|52.015.838
|% 10,00
|
|SAYAS
|58,85
|153.900.817
|% 10,00
|
|PAPIL
|25,08
|130.736.135
|% 10,00
|
|ONCSM
|238,80
|189.597.314
|% 10,00
|
|RUBNS
|39,38
|154.737.055
|% 10,00
|
|YYLGD
|18,35
|294.624.788
|% -55,22
|
|EDIP
|14,30
|32.565.466
|% -9,95
|
|DOCO
|3.435,70
|100.586.259
|% -9,59
|
|CASA
|90,00
|6.167.270
|% -9,09
|
|UZERB
|181,00
|2.540.756
|% -6,70
|
|THYAO
|265,10
|11.474.143.907
|% 2,55
|
|ASTOR
|124,00
|6.694.171.174
|% 2,82
|
|AKBNK
|30,52
|5.882.533.535
|% -0,46
|
|EREGL
|40,92
|5.303.969.138
|% 2,45
|
|ISCTR
|17,14
|5.273.839.238
|% -0,75
|
|EKGYO
|8,69
|3.611.581.903
|% 2,24
|
|SKBNK
|3,81
|1.489.597.182
|% 1,60
|
|YKBNK
|15,62
|5.242.341.459
|% -0,64
|
|ISCTR
|17,14
|5.273.839.238
|% -0,75
|
|AKBNK
|30,52
|5.882.533.535
|% -0,46
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0451
|27,0496
|% 0,19
|
|Euro
|29,6919
|29,7053
|% 0,23
|
|Sterlin
|34,2423
|34,4140
|% 0,26
|
|Frank
|30,7020
|30,8870
|% 0,00
|
|Riyal
|7,1885
|7,2246
|% 0,09
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|5,37
|
|Altın Gr.
|1.665
|1.665
|3,11
|
|Cumhuriyet
|11.375
|11.547
|-6,00
|
|Tam
|11.113
|11.202
|14,00
|
|Yarım
|5.565
|5.627
|7,00
|
|Çeyrek
|2.782
|2.813
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,77
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|19,71
|19,73
|-0,01
|
|B. Petrol
|86,46
|86,46
|0,06
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
17:25DEVA
Yüzde 6.76 oranında artışla 71.05 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 622, 506 adet işlem
-
17:23TAVHL
Yüzde 6.20 oranında artışla 121.60 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 037, 659 adet işlem
-
17:22XU100
Endeks 7, 668 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 04 üstünde . İşlem hacmi 130, 147.00 milyon TL de
-
17:21ELITE
Yüzde 8.46 oranında artışla 25.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 216, 312 adet işlem
-
17:20ACSEL
Yüzde 7.87 oranında artışla 87.00 lira fiyatla işlem gören hissede 305, 468 adet işlem