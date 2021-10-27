***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Uzatılmasına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.10.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunca 27 Ekim 2021 tarihinde alınan karar gereğinceI. Sermaye Piyasası Kurulu "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1)" uyarınca halen 500.000.000 TL olanşirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 2022- 2026 dönemi için 5 yıl süre ile uzatılabilmesi için gerekli izinlerin alınmasını teminen T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,II. 2022 yılı içerisinde yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1)" gereğince, şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7nci maddesinin ekteki metin doğrultusunda tadil edilmesine ilişkin diğer yasal prosedürün tamamlanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme 7.Madde Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972741BIST