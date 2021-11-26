***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme değişikliğine SPK onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Sermaye Piyasası Kurulu'nun tadil metni üzerinde yapmış olduğu düzeltme gereğinceYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.10.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 27.10.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 23.11.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme değişiklik tasarısı için 27.10.2021 tarihinde Kurul'a yapmış olduğumuz başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gerekli görülen düzeltmeler yapılarak, E-12233903-110.04.04-13346 sayılı ve 23.11.2021 tarihli karar ile onaylanarak şirketimize iletilmiştir.Esas Sözleşme değişiklik tasarısının, Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması öngörülmektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK İzin Yazısı_23112021.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979707BIST