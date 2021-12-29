***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirket Esas Sözleşmesinin tadiline ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığıİç Ticaret Genel Müdürlüğü izniYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.10.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 27.10.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 23.11.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin tadiline, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 28.12.2021 tarih ve 50035491-431.02-00070467527 sayılı yazısı ile izin verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Bakanlık İzni Doğuş GYO.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986884BIST