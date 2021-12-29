***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.12.2021 15:43
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirket Esas Sözleşmesinin tadiline ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığıİç Ticaret Genel Müdürlüğü izni
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.10.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 27.10.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 23.11.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin tadiline, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 28.12.2021 tarih ve 50035491-431.02-00070467527 sayılı yazısı ile izin verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Bakanlık İzni Doğuş GYO.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986884
BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|TACTR
|38,50
|3.082.840
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|ENKAI
|15,34
|138.390.850
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|GLRYH
|2,76
|48.189.193
|% 9,96
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|RTALB
|22,52
|136.415.026
|% 9,96
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|NTHOL
|5,97
|844.181.295
|% 9,94
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|KLNMA
|17,50
|811.042
|% -42,43
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|SEYKM
|12,36
|18.797.558
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|ULUSE
|60,40
|2.182.674
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|NUGYO
|5,70
|108.683.848
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|EREGL
|29,28
|2.048.463.236
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|GARAN
|11,44
|1.850.980.892
|% 1,78
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|THYAO
|21,08
|1.649.292.813
|% 2,93
|
|SASA
|53,35
|1.575.105.857
|% 1,04
|
|SISE
|13,85
|1.439.521.753
|% 3,28
|
|EKGYO
|2,20
|679.490.875
|% 0,00
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|YKBNK
|3,46
|902.137.786
|% 0,58
|
|GARAN
|11,44
|1.850.980.892
|% 1,78
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|NTHOL
|5,97
|844.181.295
|% 9,94
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|TSKB
|1,44
|182.510.051
|% 0,00
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|18:05
|Alış
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|Dolar
|12,6475
|12,6491
|% -0,08
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|Euro
|14,3307
|14,3970
|% 0,07
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|Sterlin
|17,0143
|17,0996
|% 7,45
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|Frank
|13,7832
|13,8663
|% 7,35
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|Riyal
|3,3607
|3,3776
|% 7,10
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.805
|1.805
|0,44
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|Altın Gr.
|734
|734
|47,81
|
|Cumhuriyet
|4.982
|5.057
|335,00
|
|Tam
|4.956
|5.085
|338,38
|
|Yarım
|2.395
|2.460
|163,69
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|Çeyrek
|1.201
|1.230
|81,84
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|Gümüş.Ons
|22,82
|22,86
|0,02
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|Gümüş Gr.
|9,26
|9,27
|-0,04
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|B. Petrol
|79,22
|79,22
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