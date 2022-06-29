***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
29.06.2022 15:51
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kredi derecelendirme süreci tamamlanmış olup, Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Notu "BBB-(Tr)/Stabil", Kısa Vadeli Ulusal Notu ise "J3(Tr)/Stabil" olarak belirlenmiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yerel ve Yabancı Para Notları ise "BB/Stabil" olarak eşleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040003
BIST
16:342.460
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -29,79
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.447
16:3416,6269
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0553
|Açılış
|: 16,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5311
16:3417,4341
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,1191
|Açılış
|: 17,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,3631
16:34977,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,55
|Açılış
|: 977,66
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
981,03
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler16:34
|COSMO
|11,55
|535.451
|% 10,00
|
|ULUSE
|223,80
|22.526.701
|% 9,98
|
|BMSCH
|11,37
|103.718.086
|% 9,96
|
|TURSG
|5,35
|394.593.404
|% 9,86
|
|BEYAZ
|8,94
|48.710.943
|% 9,16
|
|MAKIM
|16,94
|442.324.290
|% -9,99
|
|SELVA
|7,44
|89.823.449
|% -9,82
|
|LIDFA
|12,68
|58.988.163
|% -9,43
|
|YEOTK
|60,00
|71.390.341
|% -7,55
|
|BASCM
|3,90
|610.887
|% -7,14
|
|THYAO
|47,64
|3.795.783.168
|% -0,83
|
|SISE
|21,46
|1.328.730.407
|% 0,19
|
|EREGL
|27,38
|1.116.706.399
|% -0,65
|
|ASELS
|23,42
|1.031.978.528
|% 0,95
|
|SAHOL
|19,87
|776.880.974
|% -1,34
|
|EKGYO
|2,59
|403.785.183
|% -1,15
|
|ODAS
|3,00
|457.702.919
|% -1,64
|
|TSKB
|2,06
|275.542.082
|% -0,48
|
|YKBNK
|4,43
|558.151.198
|% -0,89
|
|AKBNK
|8,32
|741.968.158
|% 0,12
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6168
|16,6269
|% -0,33
|
|Euro
|17,4150
|17,4341
|% -0,68
|
|Sterlin
|20,1210
|20,2219
|% -0,70
|
|Frank
|17,3649
|17,4695
|% 0,09
|
|Riyal
|4,4157
|4,4378
|% -0,35
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|9,48
|
|Altın Gr.
|978
|978
|2,09
|
|Cumhuriyet
|6.541
|6.640
|15,00
|
|Tam
|6.530
|6.619
|-18,00
|
|Yarım
|3.196
|3.236
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.618
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,87
|20,90
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,17
|-0,03
|
|B. Petrol
|115
|115
|1,45
|
Seans Raporu
16:34
daha fazla
-
16:49FMIZP
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 125.00 lira fiyatla işlem gören hissede 318, 384 adet işlem
-
16:48BERA
Yüzde -4.38 oranında düşüşle 15.94 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 312, 424 adet işlem
-
16:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, HALKB, TUPRS
-
16:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 01 kaybederek (% -0.86 ) 2, 200
-
16:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BMSCH, COSMO, TURSG, ULUSE