***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
01.06.2020 11:41
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
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Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
13/12/2019
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
12/12/2020
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
01/06/2020
Açıklama
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş olan Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme raporunun 2019 revizyonu sonucu, önceki dönem 9,29 olan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme notumuz 1 Haziran 2020 – 1 Haziran 2021 tarihleri arasında 9,34 olarak belirlenmiştir.
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme notumuzun artışı Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlama konusunda gösterdiği titizliği ve BİST Kurumsal Yönetim Endeksi'nde her geçen dönem gelişme göstererek devam etme hassasiyetini göstermektedir.
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme yeni dönem notumuz 9,34'un alt başlıklar itibariyle ağırlıkları ve dağılımı aşağıdaki gibidir
Ana Bölümler Ağırlık Alınan Not
Pay Sahipleri %25 95.18
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık %25 98.84
Menfaat Sahipleri %15 87.88
Yönetim Kurulu %35 90.52
Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin hazırlamış olduğu rapor, Şirketimizin internet sitesinde (www.dogusgyo.com.tr) yer almaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
95,18 98,84 87,88 90,52 9,34
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847987
BIST