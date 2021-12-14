***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
14.12.2021 11:58
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
14/12/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
14/12/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
31/05/2021
Açıklama
Şirketimiz, 14 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde "Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş." ile Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Hizmet Sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşmenin süresi imza tarihinden itibaren bir (1) yıldır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983075
BIST
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|CEOEM
|14,96
|65.175.521
|% 10,00
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|DOGUB
|3,85
|3.372.636
|% 10,00
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|PKENT
|5.512,10
|4.348.843
|% 10,00
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|TETMT
|275,00
|6.138.052
|% 10,00
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|ISKUR
|664.400,00
|1.974.800
|% 10,00
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|OYLUM
|7,57
|20.070.186
|% -9,99
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|MERIT
|30,90
|103.323.060
|% -9,97
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|SODSN
|32,68
|1.607.625
|% -9,97
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|% -1,40
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|KRDMD
|11,61
|3.470.651.659
|% -0,68
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|SISE
|16,23
|2.839.610.288
|% -2,17
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|YKBNK
|3,83
|2.228.068.329
|% -1,79
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|EKGYO
|2,61
|1.654.710.821
|% -2,97
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|YKBNK
|3,83
|2.228.068.329
|% -1,79
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|TSKB
|1,64
|959.615.510
|% -3,53
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|SKBNK
|1,22
|558.548.492
|% -3,17
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|GARAN
|11,99
|4.241.188.040
|% -1,40
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|% 0,13
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|Euro
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|16,7928
|% 0,44
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|Sterlin
|19,5541
|19,6522
|% 3,04
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|Frank
|15,9293
|16,0253
|% 2,71
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|Riyal
|3,9294
|3,9491
|% 2,71
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.780
|1.780
|1,92
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|Altın Gr.
|845
|845
|25,70
|
|Cumhuriyet
|5.592
|5.676
|184,00
|
|Tam
|5.562
|5.706
|183,54
|
|Yarım
|2.688
|2.760
|88,79
|
|Çeyrek
|1.348
|1.380
|44,39
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|Gümüş.Ons
|22,09
|22,11
|0,02
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|Gümüş Gr.
|10,53
|10,55
|0,04
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|B. Petrol
|74,39
|74,39
|0,07
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