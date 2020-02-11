***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.02.2020 16:19
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Hüsnü Akhan'ın başkanlığında şirket merkezinde toplanarak
Şirketimizce, Şirket finansman olanaklarının çeşitlendirilmesi ve mevcut banka kredilerine alternatif yaratılması kapsamında, T.C Ziraat Bankası A.Ş'den iki yıl vadeli, vade sonunda anapara ödemeli, 3 ayda bir faiz ödemeli, 50.000.000-TL tutarında spot kredi kullanılmasına karar verilmiştir. İlgili kredinin yıllık faiz oranı %11,50'dir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818412
BIST
17:28119.756
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 1.414,40
|Açılış
|: 119.505
|
|Önceki Kapanış
|: 118.342
|
119.916
En Düşük
117.451
17:286,0125
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0011
|Açılış
|: 6,0240
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0190
|
6,0505
En Düşük
6,0055
17:286,5684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 6,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5790
|
6,6071
En Düşük
6,5549
17:28304,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,15
|Açılış
|: 304,45
|
|Önceki Kapanış
|: 304,30
|
305,40
En Düşük
302,96
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|10,98
|258.454.574
|% 20,00
|
|RALYH
|7,83
|40.854
|% 14,98
|
|SAYAS
|3,59
|6.107.417
|% 14,70
|
|KENT
|236,60
|20.796.352
|% 14,13
|
|TRCAS
|4,14
|640.354.210
|% 13,42
|
|RYSAS
|9,65
|6.706.173
|% -12,27
|
|ARMDA
|23,02
|189.299
|% -10,29
|
|EGCYH
|0,36
|311.039
|% -10,00
|
|KRSAN
|9,81
|54.546
|% -9,92
|
|EGCEY
|0,57
|193.859
|% -9,52
|
|THYAO
|14,18
|1.835.015.974
|% 1,14
|
|GARAN
|11,82
|873.941.963
|% 0,34
|
|TRCAS
|4,14
|640.354.210
|% 13,42
|
|YKBNK
|3,01
|612.021.172
|% -3,83
|
|ASELS
|24,70
|593.338.944
|% 2,40
|
|ODAS
|2,15
|508.761.335
|% 0,94
|
|EKGYO
|1,64
|339.715.496
|% 0,61
|
|YKBNK
|3,01
|612.021.172
|% -3,83
|
|IHLGM
|1,30
|246.003.167
|% 4,84
|
|TRCAS
|4,14
|640.354.210
|% 13,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7787
|7,8177
|% 0,47
|
|Frank
|6,1318
|6,1687
|% 0,04
|
|Riyal
|1,6006
|1,6086
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|-0,63
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,17
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.047
|-1,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|-0,40
|
|Yarım
|970
|995
|-0,20
|
|Çeyrek
|486
|497
|-0,10
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,73
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,56
|54,56
|1,29
|