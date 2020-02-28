***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.02.2020 17:59
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Hüsnü Akhan'ın başkanlığında şirket merkezinde toplanarak Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin solo olarak hazırlanan finansal tablolarına göre, 2019 yılı faaliyetlerinden 95.044.820-TL dönem karı, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarımızda ise 45.457.370,56-TL dönem karı gerçekleşmiştir. Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'ne ve 26.03.2014 tarihli Genel Kurul toplantısında ortaklar tarafından onaylanan Şirket Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak 2019 yılında Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre gerçekleşen 45.457.370,56-TL tutarındaki karın 64.671.667,63-TL tutarındaki geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine ve geçmiş yıllar zararları dolayısıyla kar dağıtımı yapılmamasına, TMS/TFRS esas alınarak hazırlanan 1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin solo finansal tablolara göre 95.044.820-TL olarak gerçekleşen net dönem karının ise olağanüstü yedeklere alınmasına ve bu hususlara ilişkin hazırlanan ekteki 2019 yılı Kar Dağıtım Tablosunun Genel Kurul'un bilgisine ve onayına sunulmasına oybirliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822871
BIST
17:54105.763
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|: 99.332
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99.332
17:546,2426
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|: 326,22
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329,34
En Düşük
323,29
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,88
|46.743.843
|% 14,79
|
|HUBVC
|25,96
|17.432.742
|% 12,22
|
|LINK
|27,04
|8.354.420
|% 11,83
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|AVGYO
|1,51
|52.015.659
|% -11,70
|
|VERUS
|19,52
|4.716.024
|% -11,03
|
|BUCIM
|3,42
|1.675.393
|% -10,94
|
|BAGFS
|14,39
|16.768.220
|% -10,29
|
|YBTAS
|4.221,00
|29.547
|% -10,00
|
|THYAO
|11,75
|1.657.339.740
|% -3,29
|
|ASELS
|27,68
|1.077.782.175
|% -1,07
|
|GARAN
|9,52
|575.379.211
|% -6,58
|
|AKBNK
|6,77
|315.933.099
|% -6,10
|
|ODAS
|1,94
|264.823.957
|% -4,90
|
|EKGYO
|1,38
|221.716.623
|% -6,12
|
|IHLGM
|1,22
|175.986.018
|% -5,43
|
|THYAO
|11,75
|1.657.339.740
|% -3,29
|
|ODAS
|1,94
|264.823.957
|% -4,90
|
|YKBNK
|2,32
|264.425.872
|% -5,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9823
|8,0224
|% 0,15
|
|Frank
|6,4165
|6,4551
|% 0,70
|
|Riyal
|1,6569
|1,6652
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.618
|1.619
|-18,53
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.193
|-15,00
|
|Tam
|2.150
|2.203
|-15,57
|
|Yarım
|1.039
|1.066
|-7,53
|
|Çeyrek
|521
|533
|-3,77
|
|Gümüş.Ons
|16,95
|17,00
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,11
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|B. Petrol
|50,05
|50,05
|-1,68
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Seans Raporu
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