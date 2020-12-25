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***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.12.2020 17:29



***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun 25 Aralık 2020 tarihli toplantısında alınan karar gereğince    
Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Koronaviriüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 20 Kasım 2020 tarihli genelge ile getirilen yasal kısıtlamalara bağlı olarak şirketimiz portföyünde yer alan Gebze Center AVM'de yaşanan ziyaretçi sayısında ve cirolardaki azalış nedeniyle zorluk yaşayan değerli iş ortaklarımıza destek olmak adına      
(i) Gebze Center AVM'de 2020 yılı 20 Kasım tarihli genelge doğrultusunda kapatılan sinema, çocuk oyun alanı ve bowling alanından kapalı kaldığı sürece kira alınmamasına,  
(ii) Gebze Center AVM'de sadece paket servisi/gel-al hizmeti veren yeme-içme kiracılarımızdan genelge ile belirtilen sürelerle sınırlı olmak üzere sözleşmede yazan ciro oranları üzerinden ciro kirası alınmasına paket servisi hizmeti veremeyen yeme-içme kiracılarımızdan ise yine genelge ile belirtilen sürelerle sınırlı olmak üzere kira alınmamasına,
(iii) Bunlar dışında kalan tüm kiracılarımıza destek olmak amacıyla Aralık ayı ile sınırlı olmak üzere sözleşmelerinde geçerli olan kira bedelleri üzerinden %50 oranında kira indirimi uygulanmasına, karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894974


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