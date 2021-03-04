***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.03.2021 17:57
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 4 Mart 2021 tarihli toplantısında alınan karar gereğince
Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Koronaviriüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 20 Kasım 2020 tarihli genelge ile getirilen yasal kısıtlamalara bağlı olarak şirketimiz portföyünde yer alan Gebze Center AVM'de yaşanan ziyaretçi sayısında ve cirolardaki azalış nedeniyle zorluk yaşayan değerli iş ortaklarımıza destek olmak adına
(i) 20 Kasım 2020 tarihli genelge doğrultusunda kapatılan sinema, çocuk oyun alanı ve bowling alanından, uygulama ve kararımızda bir değişiklik olmadığı sürece, kapalı kaldığı dönemlere istinaden kira alınmamasına sadece paket servisi/gel-al hizmeti veren yeme-içme kiracılarımızdan uygulama ve kararımızda değişiklik olmadığı sürece, sözleşmede yazan ciro oranları üzerinden ciro kirası alınmasına ve paket servisi hizmeti veremeyen yeme-içme kiracılarımızdan ise yine uygulama ve kararımızda değişiklik olmadığı sürece kira alınmamasına ilişkin geçmiş kararlarımıza ilave olarak,
(ii) Bunlar dışında kalan tüm kiracılarımıza destek olmak amacıyla Şubat ayı ile sınırlı olmak üzere sözleşmelerinde geçerli olan kira bedelleri üzerinden %50 oranında kira indirimi uygulanmasına,konuya ilişkin kararın Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da duyurulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915174
BIST
17:591.539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 7,57
|Açılış
|: 1.527
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|Önceki Kapanış
|: 1.531
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1.543
En Düşük
1.523
17:597,4256
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
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|: 7,4200
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|Önceki Kapanış
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7,4026
17:598,9502
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|: -0,40%
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|Açılış
|: 8,9300
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9,0579
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|: 409,31
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|: 410,55
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414,17
En Düşük
408,17
BIST En Aktif Hisseler17:57
|CRFSA
|66,00
|19.890.956
|% 10,00
|
|AVTUR
|4,07
|31.554.593
|% 10,00
|
|DYOBY
|16,72
|165.379.503
|% 10,00
|
|KRVGD
|18,59
|273.347.710
|% 10,00
|
|FENER
|33,92
|238.031.507
|% 9,99
|
|LINK
|52,20
|30.853.726
|% -10,00
|
|KSTUR
|348,70
|1.302.156
|% -9,99
|
|DAGHL
|14,98
|34.074.699
|% -9,98
|
|KONTR
|89,00
|458.915.139
|% -9,96
|
|EPLAS
|39,94
|14.572.948
|% -9,96
|
|THYAO
|14,70
|2.643.177.442
|% -1,47
|
|PETKM
|5,90
|1.483.947.760
|% 2,97
|
|KRDMD
|7,34
|1.256.220.199
|% 3,97
|
|GARAN
|9,37
|1.225.857.797
|% 1,96
|
|SISE
|7,70
|1.220.168.605
|% 1,05
|
|EKGYO
|2,43
|860.567.965
|% 0,00
|
|PETKM
|5,90
|1.483.947.760
|% 2,97
|
|DOHOL
|3,35
|604.167.787
|% 0,90
|
|THYAO
|14,70
|2.643.177.442
|% -1,47
|
|KRDMD
|7,34
|1.256.220.199
|% 3,97
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4194
|7,4229
|% -0,30
|
|Euro
|8,9397
|8,9517
|% -0,39
|
|Sterlin
|10,3413
|10,3932
|% -0,17
|
|Frank
|7,9988
|8,0470
|% -0,80
|
|Riyal
|1,9728
|1,9826
|% -0,33
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|0,48
|
|Altın Gr.
|408
|409
|-1,97
|
|Cumhuriyet
|2.722
|2.763
|8,00
|
|Tam
|2.709
|2.780
|8,57
|
|Yarım
|1.309
|1.345
|4,15
|
|Çeyrek
|657
|672
|2,07
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,98
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|-0,05
|
|B. Petrol
|65,16
|65,16
|1,09
|
Seans Raporu
17:57
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17:59TUCLK
Yüzde 4.22 oranında artışla 8.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 264, 366 adet işlem
-
17:58KRONT
Yüzde 4.22 oranında artışla 64.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 468, 178 adet işlem
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17:57AVTUR
Yüzde 10.00 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 020, 076 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 541 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 23, 898.00 milyon TL de
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17:56DGKLB
Yüzde 7.04 oranında artışla 3.04 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 656, 709 adet işlem