***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.‘nin (MKK) 12 Ocak 2021 tarih 911 sayılı "2021 Yılı Finansal Rapor İlan Tarihleri" konulu Genel Mektubu 3ncü maddesi doğrultusundaŞirketimizin 2021/3 ve 2021/9 aylık ara dönem bağımsız denetim raporu bağımsız denetim firması tarafından incelemeden geçirilerek hazırlanacağından ara dönem raporlarımızın normal rapor teslim tarihine ek 10 (on) günlük sürenin dahil edilerek gönderileceği hususunu, kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921284BIST