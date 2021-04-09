***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.04.2021 11:21
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 9 Nisan 2021 tarihli toplantısında alınan karar gereğince
Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Koronaviriüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında getirilen yasal düzenlemelere bağlı olarak şirketimiz portföyünde yer alan Gebze Center AVM'de yaşanan ziyaretçi sayısında ve cirolardaki azalış nedeniyle zorluk yaşayan değerli iş ortaklarımıza destek olmak adına
(i) Yasal düzenlemeler ile faaliyetleri durdurulan ve halen kapalı olan kiracılarımızdan, uygulama ve kararımızda bir değişiklik olmadığı sürece, kapalı kaldığı dönemlere istinaden kira alınmamasına yeme-içme kiracılarımızdan uygulama ve kararımızda değişiklik olmadığı sürece, sözleşmede yazan ciro oranları üzerinden ciro kirası alınmasına,
(ii) Bunlar dışında kalan tüm kiracılarımıza destek olmak amacıyla Mart ayı ile sınırlı olmak üzere sözleşmelerinde geçerli olan kira bedelleri üzerinden %40 oranında kira indirimi uygulanmasına, k
onuya ilişkin kararın Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da duyurulmasına, oy birliği ile karar verildi.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926013
BIST
18:051.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
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|Önceki Kapanış
|: 1.417
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0
En Düşük
0
18:058,1609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
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|Açılış
|: 8,1550
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|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1960
En Düşük
8,1219
18:059,7033
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
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|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
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9,7486
En Düşük
9,6635
18:05457,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
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|Açılış
|: 457,28
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
454,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TUREX
|14,52
|347.769
|% 10,00
|
|MTRKS
|40,98
|645.804
|% 9,98
|
|NTGAZ
|16,53
|44.332.815
|% 9,98
|
|TKURU
|304,40
|10.323.774
|% 9,97
|
|KRONT
|67,50
|90.990.109
|% 9,93
|
|VAKKO
|13,32
|39.803.095
|% -10,00
|
|SONME
|45,00
|1.412.744
|% -10,00
|
|ISKUR
|405.000,00
|405.000
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|5.076.037
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|27.667.504
|% -9,95
|
|EREGL
|16,31
|1.441.415.734
|% 2,97
|
|GARAN
|6,64
|1.081.356.079
|% -1,78
|
|KRDMD
|7,34
|1.015.131.426
|% -1,21
|
|BJKAS
|11,18
|982.949.211
|% 9,93
|
|KOZAL
|115,60
|759.691.823
|% -2,03
|
|EKGYO
|1,88
|516.897.409
|% -2,59
|
|TSKB
|1,35
|330.322.730
|% -4,26
|
|DOHOL
|3,15
|644.739.378
|% -6,25
|
|YKBNK
|2,10
|391.489.591
|% -3,67
|
|GARAN
|6,64
|1.081.356.079
|% -1,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1591
|8,1609
|% 0,35
|
|Euro
|9,6963
|9,7033
|% -0,14
|
|Sterlin
|11,1440
|11,1999
|% 0,03
|
|Frank
|8,7874
|8,8403
|% 0,22
|
|Riyal
|2,1686
|2,1795
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|-11,66
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-1,97
|
|Cumhuriyet
|3.026
|3.072
|-18,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|-19,46
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|-9,41
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,28
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,03
|63,03
|-0,17
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59SKTAS
Yüzde -5.42 oranında düşüşle 4.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 320, 283 adet işlem
-
17:58GARFA
Yüzde -5.66 oranında düşüşle 13.50 lira fiyatla işlem gören hissede 333, 992 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 75 kaybederek (% -1.36 ) 1, 432
-
17:57
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, GARAN, BJKAS
-
17:57XU100
Endeks 1, 392 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 71 altında . İşlem hacmi 17, 434.00 milyon TL de