***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.09.2021 14:22
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin süresi dolan Yönetici Sorumluluk Sigortası Poliçesi, 08.09.2021 başlangıç tarihli olacak şekilde yenilenmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963138
BIST
14:331.448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -5,16
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.457
En Düşük
1.444
14:338,4221
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0154
|Açılış
|: 8,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4530
|
8,4597
En Düşük
8,3993
14:339,9736
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0195
|Açılış
|: 9,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9750
|
10,0201
En Düşük
9,9529
14:33486,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,35
|Açılış
|: 486,43
|
|Önceki Kapanış
|: 486,78
|
489,95
En Düşük
485,07
BIST En Aktif Hisseler14:33
|YEOTK
|35,42
|54.428.935
|% 10,00
|
|PENTA
|111,10
|15.016.055
|% 10,00
|
|DITAS
|16,86
|14.816.638
|% 9,98
|
|ORCAY
|15,76
|86.786.592
|% 9,98
|
|KTSKR
|96,05
|30.483.112
|% 9,96
|
|TGSAS
|17,89
|15.966.902
|% -7,97
|
|BALAT
|9,21
|903.428
|% -6,21
|
|EUHOL
|3,11
|16.683.142
|% -5,76
|
|KENT
|197,00
|1.110.152
|% -5,74
|
|EPLAS
|24,52
|1.410.882
|% -4,96
|
|GARAN
|9,62
|942.605.430
|% 0,63
|
|THYAO
|12,56
|370.946.249
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,55
|305.749.630
|% -0,39
|
|KRDMD
|7,27
|281.967.158
|% -0,82
|
|FROTO
|174,00
|251.580.219
|% 2,59
|
|YKBNK
|2,55
|305.749.630
|% -0,39
|
|GARAN
|9,62
|942.605.430
|% 0,63
|
|EKGYO
|1,86
|122.435.860
|% -0,53
|
|OSTIM
|2,37
|98.541.571
|% -5,95
|
|KRDMD
|7,27
|281.967.158
|% -0,82
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4187
|8,4221
|% -0,18
|
|Euro
|9,9691
|9,9736
|% -0,20
|
|Sterlin
|11,6551
|11,7136
|% 0,11
|
|Frank
|9,1468
|9,2019
|% -0,23
|
|Riyal
|2,2389
|2,2501
|% -0,17
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|2,00
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-1,03
|
|Cumhuriyet
|3.217
|3.266
|-6,00
|
|Tam
|3.196
|3.276
|-12,30
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|-5,94
|
|Çeyrek
|775
|792
|-2,98
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,10
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|72,72
|72,72
|1,27
|
Seans Raporu
14:33
daha fazla
-
14:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 98 kaybederek (% -0.58 ) 1, 545
-
14:47XU100
Endeks 1, 447 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 37 altında . İşlem hacmi 6, 202.00 milyon TL de
-
14:45EPLAS
Yüzde -4.96 oranında düşüşle 24.52 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 374 adet işlem
-
14:44MARTI
Yüzde -3.83 oranında düşüşle 2.01 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 506, 554 adet işlem
-
14:43OYLUM
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 355, 499 adet işlem