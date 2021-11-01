***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.11.2021 15:59
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.01.2012-23.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23üncü maddesinin 7nci fıkrası gereği bilgilendirme amacıyla yapılan açıklamadır.
23.02.2021 tarihli ÖDA güncellemesi ile duyurulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanarak kesinleşmiş ve 12 Mart 2014 tarihinde askıya çıkarılmış olan 1/5.000 ölçekli Maslak ve Çevresi Nazım İmar Planına karşı Şirketimizce yapılan itiraz ve düzeltme talebinin reddi sonrasında, söz konusu imar planının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle İstanbul 2 İdare Mahkemesinde açılan davada, davanın reddine dair karar 29.02.2016 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. İstanbul 2 İdare Mahkemesi'nin kararına karşı temyiz yoluna başvurulmuş olup, Danıştay 6. Dairesi Başkanlığı'nın 23.02.2021 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen kararına göre ise, temyiz talebimiz reddedilmiş ve İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin kararının onanmasına karar verildiği, yasal süresi içinde karar düzeltme yoluna başvurulduğu bildirilmişti.
01.11.2021 tarihinde tarafımızca tebellüğ edilen, Danıştay 6. Dairesi'nin 2021/5461 E. 2021/10533 K. Sayılı kararı ile karar düzeltme istemimizin reddine karar verilmiş olup, hukuki süreç tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973421
BIST
16:161.537
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 15,18
|Açılış
|: 1.522
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.538
En Düşük
1.516
16:169,5207
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0689
|Açılış
|: 9,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,6129
En Düşük
9,4858
16:1611,0250
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0889
|Açılış
|: 10,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9700
|
11,1161
En Düşük
10,9982
16:16547,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,58
|Açılış
|: 547,44
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
545,53
BIST En Aktif Hisseler16:16
|ZRGYO
|2,20
|18.543.338
|% 10,00
|
|RALYH
|7,15
|82.817.395
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,97
|132.249.005
|% 9,97
|
|TSPOR
|5,96
|102.373.175
|% 9,96
|
|KARYE
|24,30
|86.360.789
|% 9,95
|
|EGSER
|14,27
|41.844.580
|% -9,97
|
|BIOEN
|23,72
|429.838.998
|% -9,95
|
|NUGYO
|14,05
|39.044.188
|% -9,94
|
|AKFGY
|6,09
|78.149.551
|% -9,91
|
|BALAT
|7,56
|398.585
|% -7,13
|
|GARAN
|10,13
|2.176.086.497
|% 2,84
|
|SISE
|8,49
|805.606.072
|% -1,96
|
|THYAO
|15,31
|777.430.246
|% 2,27
|
|BIMAS
|63,35
|596.383.203
|% 1,93
|
|YKBNK
|2,81
|594.358.256
|% 2,93
|
|GARAN
|10,13
|2.176.086.497
|% 2,84
|
|YKBNK
|2,81
|594.358.256
|% 2,93
|
|EKGYO
|2,03
|252.253.089
|% 3,05
|
|ODAS
|1,45
|156.943.845
|% 3,57
|
|DOHOL
|2,74
|283.799.351
|% 3,01
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5173
|9,5207
|% -0,72
|
|Euro
|11,0204
|11,0250
|% -0,80
|
|Sterlin
|12,9870
|13,0521
|% -0,70
|
|Frank
|10,3876
|10,4502
|% -0,39
|
|Riyal
|2,5285
|2,5411
|% -0,80
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|5,18
|
|Altın Gr.
|546
|546
|-3,75
|
|Cumhuriyet
|3.608
|3.663
|8,00
|
|Tam
|3.589
|3.679
|2,58
|
|Yarım
|1.735
|1.780
|1,25
|
|Çeyrek
|870
|890
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,01
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,77
|84,77
|1,05
|
Seans Raporu
16:16
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16:29PSDTC
Yüzde 6.29 oranında artışla 25.02 lira fiyatla işlem gören hissede 626, 485 adet işlem
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16:29PSDTC
Yüzde 6.29 oranında artışla 25.02 lira fiyatla işlem gören hissede 626, 485 adet işlem
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16:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 28 artarak (% 0.92 ) 1, 347
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16:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ZRGYO, HEDEF, TSPOR, RALYH, KLGYO, DOBUR, GSRAY, KARYE
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16:28
MEDTR, KRGYO, HEDEF değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında