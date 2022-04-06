***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31 Mart 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda şirket Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin, 1 Nisan 2022 tarihli ilk Yönetim Kurulu toplantısında yaptıkları görev taksimi sonucunda1.) Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Hüsnü Akhan'ın seçilmesine,2.) Şirket Yönetim Kurulu Başkanı, İcracı Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Hüsnü Güzelöz, Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Nevzat Öztangut, Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Tavas, Genel Müdür Çağan Erkan'dan herhangi ikisinin şirket kaşe veya ünvanı üzerine atacakları müşterek imzaları ile şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine,3.) Şirket imza sirkülerinde tanımlı olduğu şekilde Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz'ün İcracı Yönetim Kurulu Üyesi, Şirket Genel Müdürü Sn. Çağan Erkan'ın İcra Başkanı olarak yetkilerinin aynen devamına, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.1 Nisan 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararında yer alan Yönetim Kurulu görev dağılımı 6 Nisan 2022 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016551BIST