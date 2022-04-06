***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.04.2022 16:29
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31 Mart 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda şirket Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin, 1 Nisan 2022 tarihli ilk Yönetim Kurulu toplantısında yaptıkları görev taksimi sonucunda
1.) Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Hüsnü Akhan'ın seçilmesine,
2.) Şirket Yönetim Kurulu Başkanı, İcracı Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Hüsnü Güzelöz, Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Nevzat Öztangut, Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Tavas, Genel Müdür Çağan Erkan'dan herhangi ikisinin şirket kaşe veya ünvanı üzerine atacakları müşterek imzaları ile şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine,
3.) Şirket imza sirkülerinde tanımlı olduğu şekilde Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz'ün İcracı Yönetim Kurulu Üyesi, Şirket Genel Müdürü Sn. Çağan Erkan'ın İcra Başkanı olarak yetkilerinin aynen devamına, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.
1 Nisan 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararında yer alan Yönetim Kurulu görev dağılımı 6 Nisan 2022 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016551
BIST
18:052.316
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -9,89
|Açılış
|: 2.328
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|Önceki Kapanış
|: 2.326
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2.348
En Düşük
2.308
18:0514,7464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
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|Açılış
|: 14,7430
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|Önceki Kapanış
|: 14,7150
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En Düşük
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18:0516,0983
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|Önceki Kapanış
|: 16,1400
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16,1339
En Düşük
16,0198
18:05913,55
En Yüksek
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|: 0,29%
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|Açılış
|: 913,10
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|Önceki Kapanış
|: 910,95
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916,44
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONKA
|15,09
|146.878.601
|% 9,99
|
|CASA
|110,20
|413.363
|% 9,98
|
|DOAS
|70,05
|59.106.469
|% 9,97
|
|ULUSE
|165,70
|7.544.920
|% 9,95
|
|PAGYO
|11,27
|3.872.750
|% 9,95
|
|GZNMI
|41,76
|33.051.749
|% -10,00
|
|BOBET
|4,59
|99.952.635
|% -10,00
|
|LIDER
|17,39
|308.598.668
|% -6,76
|
|CEOEM
|11,14
|63.669.287
|% -6,23
|
|KLNMA
|14,03
|868.233
|% -5,14
|
|THYAO
|34,62
|4.625.888.447
|% 0,35
|
|PETKM
|10,08
|2.580.297.774
|% 3,38
|
|GARAN
|12,41
|2.201.053.909
|% -0,64
|
|ASELS
|25,54
|1.917.505.048
|% -1,84
|
|KRDMD
|15,47
|1.798.418.952
|% -2,15
|
|ODAS
|2,07
|1.360.909.591
|% 8,38
|
|EKGYO
|2,55
|839.943.285
|% -1,54
|
|PETKM
|10,08
|2.580.297.774
|% 3,38
|
|KARSN
|5,77
|1.448.822.624
|% 1,94
|
|YKBNK
|4,17
|1.027.445.524
|% -0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7375
|14,7409
|% 0,19
|
|Euro
|16,0805
|16,0920
|% 0,23
|
|Sterlin
|19,2194
|19,3158
|% 0,12
|
|Frank
|15,7377
|15,8325
|% -0,29
|
|Riyal
|3,9187
|3,9383
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|2,52
|
|Altın Gr.
|914
|914
|3,22
|
|Cumhuriyet
|6.066
|6.158
|-23,00
|
|Tam
|6.039
|6.189
|-24,24
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|-11,72
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-5,86
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,41
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,07
|
|B. Petrol
|105
|105
|-1,34
|
Seans Raporu
18:05
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17:58CEOEM
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17:57ESCAR
Yüzde -5.33 oranında düşüşle 33.04 lira fiyatla işlem gören hissede 290, 231 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 72 kaybederek (% -0.49 ) 2, 577
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17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, EKGYO, KARSN
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17:56XU100
Endeks 2, 320 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 39, 918.00 milyon TL de