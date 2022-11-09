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***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.11.2022 16:42
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu'nun 9 Kasım 2022 tarihli toplantısında alınan karar gereğince
Halkbank A.Ş.'den 11 Kasım 2019 tarihinde kullanılmış olan üç yıl vadeli, vade sonunda anapara ödemeli, 6 ayda bir faiz ödemeli, 127.820.000-TL anapara tutarında kredinin vadesi olan 9 Kasım 2022 tarihinde kapatılmasına karar verilmiştir. İlgili kredi 9 Kasım 2022 tarihinde (bugün)  kapatılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078590


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Yarım 3.334 3.374 6,00  
Çeyrek 1.673 1.687 4,00  
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Gümüş Gr. 12,80 12,82 0,08  
B. Petrol 94,04 94,04 -1,32  
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