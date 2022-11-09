***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.11.2022 16:42
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 9 Kasım 2022 tarihli toplantısında alınan karar gereğince
Halkbank A.Ş.'den 11 Kasım 2019 tarihinde kullanılmış olan üç yıl vadeli, vade sonunda anapara ödemeli, 6 ayda bir faiz ödemeli, 127.820.000-TL anapara tutarında kredinin vadesi olan 9 Kasım 2022 tarihinde kapatılmasına karar verilmiştir. İlgili kredi 9 Kasım 2022 tarihinde (bugün) kapatılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078590
BIST
18:004.360
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,48
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.427
En Düşük
4.333
18:0018,5999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0773
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6092
En Düşük
18,4972
18:0018,7285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0659
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7821
En Düşük
18,6318
18:001.025,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,68
|Açılış
|: 1.025,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.026,49
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler18:00
|HEKTS
|36,08
|2.658.413.095
|% 10,00
|
|ODAS
|9,79
|2.916.956.799
|% 10,00
|
|BARMA
|84,15
|95.095.681
|% 10,00
|
|ULUSE
|173,80
|21.853.092
|% 10,00
|
|YEOTK
|69,85
|161.664.366
|% 10,00
|
|KNFRT
|14,94
|127.037.890
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|61.077.260
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,22
|204.694.206
|% -9,84
|
|KERVT
|11,09
|431.954.578
|% -9,54
|
|ISKUR
|720.000,00
|720.000
|% -9,30
|
|THYAO
|111,50
|9.717.218.732
|% -1,33
|
|ASELS
|37,78
|7.752.651.909
|% 4,42
|
|EREGL
|34,60
|5.738.178.722
|% -3,19
|
|TCELL
|32,14
|4.590.521.828
|% 9,32
|
|TTKOM
|13,92
|4.152.228.882
|% 1,61
|
|EKGYO
|5,06
|3.190.658.286
|% -2,69
|
|SKBNK
|2,15
|671.455.336
|% 1,90
|
|ODAS
|9,79
|2.916.956.799
|% 10,00
|
|TTKOM
|13,92
|4.152.228.882
|% 1,61
|
|TSKB
|3,09
|904.228.956
|% -0,96
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5952
|18,6020
|% 0,43
|
|Euro
|18,7238
|18,7415
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,1289
|21,2349
|% -0,86
|
|Frank
|18,8158
|18,9291
|% 0,50
|
|Riyal
|4,9309
|4,9557
|% 0,33
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|-0,66
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|5,07
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.896
|127,00
|
|Tam
|6.843
|6.902
|14,00
|
|Yarım
|3.334
|3.374
|6,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.687
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,35
|21,37
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,80
|12,82
|0,08
|
|B. Petrol
|94,04
|94,04
|-1,32
|
Seans Raporu
18:00
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17:58KOZAL
Yüzde 5.28 oranında artışla 215.50 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 110, 994 adet işlem
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Endeks 4, 371 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 102, 112.00 milyon TL de
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17:57KMPUR
Yüzde 9.86 oranında artışla 129.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 186, 505 adet işlem
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17:56MNDRS
Yüzde 6.69 oranında artışla 8.61 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 799, 753 adet işlem
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17:55TCELL
Yüzde 9.12 oranında artışla 32.08 lira fiyatla işlem gören hissede 139, 508, 901 adet işlem