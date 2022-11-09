***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 9 Kasım 2022 tarihli toplantısında alınan karar gereğinceHalkbank A.Ş.'den 11 Kasım 2019 tarihinde kullanılmış olan üç yıl vadeli, vade sonunda anapara ödemeli, 6 ayda bir faiz ödemeli, 127.820.000-TL anapara tutarında kredinin vadesi olan 9 Kasım 2022 tarihinde kapatılmasına karar verilmiştir. İlgili kredi 9 Kasım 2022 tarihinde (bugün) kapatılmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078590BIST