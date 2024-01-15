***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.01.2024 11:23
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlşkin Esaslar Tebliği (III-48.1) 40. maddesinin 3.fıkrasının (ç) bendi uyarınca 2023 yılı içerisinde kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen kiralama sözleşmelerimizin toplamı KDV hariç yaklaşık 8.023.213-TL olarak gerçekleşmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239749
BIST
'
13:528.053
En Düşük
|Değişim
|: 0,84%
|| 66,97
|Açılış
|: 7.997
|
|Önceki Kapanış
|: 7.986
|
7.979
En Yüksek
8.095
13:5230,1019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0039
|Açılış
|: 30,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1200
|
30,1067
En Düşük
29,9788
13:5232,9756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0186
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0519
En Düşük
32,9132
13:521.986,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 5,13
|Açılış
|: 1.986,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981,47
|
1.992,38
En Düşük
1.976,53
BIST En Aktif Hisseler13:50
|PASEU
|59,40
|70.323.203
|% 10,00
|
|IZENR
|30,66
|333.471.619
|% 9,97
|
|ENERY
|128,00
|384.348.321
|% 9,97
|
|EDIP
|16,33
|71.191.830
|% 9,97
|
|MEGMT
|32,92
|196.141.261
|% 9,95
|
|PEGYO
|19,80
|70.335.653
|% -10,00
|
|KRSTL
|11,37
|173.899.181
|% -5,41
|
|MTRYO
|6,12
|1.100.006
|% -4,97
|
|METUR
|6,98
|39.529.923
|% -4,90
|
|IZFAS
|14,64
|29.541.667
|% -3,94
|
|THYAO
|250,25
|4.211.806.369
|% -0,30
|
|KCHOL
|162,40
|3.450.887.142
|% 4,44
|
|AKBNK
|42,90
|3.275.443.258
|% -0,83
|
|ISCTR
|25,42
|2.812.738.787
|% -2,08
|
|SAHOL
|70,10
|2.381.328.116
|% 1,59
|
|ADESE
|2,21
|242.521.526
|% 7,28
|
|ISCTR
|25,42
|2.812.738.787
|% -2,08
|
|YKBNK
|22,46
|2.268.996.424
|% -2,09
|
|AKBNK
|42,90
|3.275.443.258
|% -0,83
|
|BEGYO
|4,27
|304.459.417
|% -3,17
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0978
|30,1039
|% 0,02
|
|Euro
|32,9556
|32,9798
|% 0,07
|
|Sterlin
|38,1750
|38,3665
|% -0,18
|
|Frank
|35,0834
|35,2947
|% -0,26
|
|Riyal
|8,0013
|8,0414
|% -0,01
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,25
|23,28
|% 0,66
|
|Platin
|914,36
|919,82
|% 0,66
|
|Paladyum
|980,08
|984,41
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,82
|77,82
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.053,21
|2.053,49
|% 0,66
|