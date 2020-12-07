***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.10.2020-23.10.2020-25.11.2020-26.11.2020-27.11.2020-02.12.2020-03.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarSayın Paydaşlarımız22.10.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması ile kamuoyu ile paylaşılmış olan 22.10.2020 tarihli Yönetim kurulu Kararına istinaden, 07.12.2020tarihinde (bugün) 9,17-9,28 fiyat aralığından 19.256 adet satış işlemi şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Böylelikle şirketimiz paylarının fiili dolaşım oranı %5,0481'e ulaşmıştır. Bu işlemle birlikte satışına karar verilen payların toplam sermayeye oranı 07.12.2020tarihi itibariyle % 0,4181'e düşmüştür.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)07/12/2020 0 19.256 19.256 1.407.545,29 1.388.289,29 % 0,4239 % 0,4239 % 0,4181 % 0,4181http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891899BIST