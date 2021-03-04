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***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

04.03.2021 19:44



***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.10.2020-23.10.2020-25.11.2020-26.11.2020-27.11.2020-02.12.2020-03.12.2020-07.12.2020-08.12.2020-09.12.2020-10.12.2020-11.12.2020-14.12.2020-15.12.2020-16.12.2020-17.12.2020-21.12.2020-22.12.2020-23.12.2020-25.12.2020-28.12.2020-29.12.2020-30.12.2020-31.12.2020-23.02.2021-24.02.2021-25.02.2021-26.02.2021-01.03.2021-02.03.2021-03.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

         Sayın Paydaşlarımız
 
22.10.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması ile kamuoyu ile paylaşılmış olan 22.10.2020 tarihli Yönetim kurulu Kararına istinaden, 04
.03.2021
 tarihinde (bugün) 10,54-11,02 fiyat aralığından 97.088 adet satış işlemi şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Böylelikle şirketimiz paylarının fiili dolaşım oranı %5,4663'e ulaşmıştır. Bu işlemle birlikte 
04
.03.2021
 tarihi itibariyle 
1.593.865 adet payın satışı gerçekleşmiştir.
 
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
04/03/2021 0 97.088 97.088 97.088 0 % 0,0292 % 0,0292 % 0 % 0




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915246


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CRFSA 66,00 20.029.490 % 10,00  
ULUSE 69,30 10.163.225 % 10,00  
AVTUR 4,07 31.559.339 % 10,00  
KRVGD 18,59 273.495.538 % 10,00  
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Cumhuriyet 2.722 2.763 8,00  
Tam 2.709 2.780 8,57  
Yarım 1.309 1.345 4,15  
Çeyrek 657 672 2,07  
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Gümüş Gr. 6,20 6,21 -0,05  
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