***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHüsnü Akhan Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 04.04.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Doğuş Gayrimenkul, Doğuş İnşaat, Hedef Medya Tanıtım Interaktif Medya Pazarlama, Körfez Havacılık, Doğuş Planet Elektronik Tic. ve Bilişim Hizmetleri, PIT İstanbul Otel İşletmeciliği, Doğuş Bilgi İşlem, Ara Güler Doğuş Sanat ve Müzecilik şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, TUVTURK ve VDF şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilEkrem Nevzat Öztangut Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 03.01.2011 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Doğuş Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilHasan Hüsnü Güzelöz Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 03.01.2011 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Doğuş Otomotiv Grubu Şirketleri Yönetim Kurulu Danışmanı, Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. Hukuk Müşaviri, Kadir Has Üniversitesi ve MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi ve HHG Hasan Hüsnü Güzelöz Hukuk ve Danışmanlık Şirketi Kurucusu Hayır Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi,Yatırımcı İlişkileri Bölüm BaşkanıMURAT BAHADIR TEKER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.06.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Şeker Finansman A.Ş. Murahhas Aza Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912933 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıGÜLER ARAS Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 29.03.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yıldız Teknik Üniversitesi Finans, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi Kurucu Direktörü ve Finans Anabilim Dalında Öğretim Görevlisi, Türkiye Entegre Raporlama Ağı Kurucusu ve Başkanı Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912933 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiERDEM TAVAS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Galataport İstanbul Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952024BIST